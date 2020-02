Pardubice krom první pětiminutovky držely zápas v rukách dost pevně. Hrály tvrději v obranném pásmu a nápaditěji v pásmu útočném. Rytíři se za šancemi lopotili, ale i oni na začátku nějaké měli a hlavně Redlich si bude asi dlouho vyčítat, že místo odkryté klece trefil jen tyč.

Hosté však Zacharčukem dali tyčku také, a když přežili ve druhé části šanci Jágra, začali otevírat razantně truhlici s tajemstvím, kdo půjde do finále základní části v mnohem lepším postavení.

Kladno tak jako ve stěžejním duelu s Litvínovem nezvládlo hru v nerovnovážném stavu hráčů a zaplatilo krutou daň. Neubránilo hned první oslabení, v němž ho potrestal po skvostném pasu Poulíčka jeho odchovanec Látal. A při vlastní přesilovce hráči snad ani nechtěli útočit a Švéd Harju po výjezdu zpoza klece zavěsil podruhé.

V tu chvíli už věřilo v obrat jen málo fanoušků Kladna a plus Fantomas. Populární fanda českého nároďáku a Jaromíra Jágra na zápas dorazil z Ústí a burcoval: "Tohle ještě otočíme!"

Když v úvodu posledního dějství vypálil zpoza hráče Mikuš a puk zapadl dokonale k tyči Godlovy branky, bylo už téměř jasno, že se bude radovat červenobílý tábor, jehož vyslanci zaplnili pořádnou část kladenského ČEZ stadionu.

Zikmund sice v další přesilovce snížil, jenže pak Látal obral o puk Jágra a Svačina dokonalou ranou zajistil králům perníku klidný konec, o který ho nepřipravil ani slavný Jágr dalším snížením. Poslední slovo totiž patřilo po brejku Tyborovi, při jehož gólu si navíc Godla obnovil zranění kotníku.

Pro Rytíře jsou tak vyhlídky na záchranu zase o hodně složitější.

"Nás potěšil výsledek, pro který jsme jeli. Došli jsme k němu skvělou hrou od první do šedesáté minuty s výjimkou zbytečného technického přestupku ve třetí třetině, jímž jsme Kladno dostali do hry. Jinak jsme dělali vše co jsme měli a kluci podali naprosto fantastický výkon ve všech pásmech," hodnotil spokojený asistent kouče Pardubic Michal Mikeska.



Kladenský David Čermák byl naopak hodně smutný, jeho tým se dotýká pádu zpět do I. ligy. "Jsme zklamáni, důležitý zápas jsme nezvládli. Měli jsme přitom dobrý vstup do zápas, jenže pak začaly být Pardubice lepší, my se nedostávali do šancí, a i když nám daly šťastné góly, prostě jsme zápas nezvládli," řekl Čermák, který se musí s kolegy dál snažit, aby tým dali dohromady, protože ještě pět zápasů naděje zbývá. "Ale je to pořád těžší a těžší s každou další porážkou. Musíme jít do každého zápasu s tím, že to zlomíme," dodal.



Michal Mikeska naopak chválil mužstvo, jak v poslední době hraje. "S týmem pracujeme nějakou dobu, a i když jsme měli v minulosti pár dobrých zápasů, nikdy jsme je nedotáhli. Chybělo možná víc zarputilosti, ale teď už jsme vyhráli čtyřikrát v řadě, což tady nebylo za poslední roky zvykem. V Kladně se to jen potvrdilo, že jsme na vlně a kluci si to užívají," doplnil Michal Mikeska.

Rytíři Kladno – Dynamo Pardubice 2:5 (0:0, 0:2, 2:3)

Branky: 48. Zikmund (Austin, O´Donnell), 55. Jágr (Zikmund) - 32. Látal (Poulíček), 34. Harju, 42. Mikuš (Látal), 52. Svačina (Látal), 57. Tybor (Kousal, Vondrka). Rozhodčí: Lacina, Hodek – Lhotský, Svoboda. Vyloučení: 3:3. Využití: 1:1. Oslabení: 0:1. Diváků: 5200 (vyprodáno).

Kladno: Godla (57. Cikánek) – Austin, Nash, Kehar, Lakos, Zelingr, Barinka – Zikmund, Vampola, Jágr – Redlich, Machač, Strnad – O'Donnell, Stach, Melka – Hovorka, T. Kaut, Hajný – Š. Bláha.

Pardubice: Kantor – Mikuš, J. Zdráhal, Zacharčuk, J. Kolář, Voráček, Holland, Oliva – Vondrka, R. Kousal, Tybor – Mandát, Poulíček, Svačina – Kusý, Harju, Látal – Blümel, Rolinek, Paulovič.