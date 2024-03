Nabitý fotbalový víkend čeká o víkendu fanoušky po celém Kladensku, Slánsku i Velvarsku. Jedna fotbalová nabídka lepší než druhá. Počasí se zřejmě trochu zhorší, ale pořád je na konec března krásně a trávníky by neměly ani se startem nejnižších okresních soutěží trpět.

Divize B: Slaný (v bílém) senzačně vyloupilo Neratovice, vyhrálo tam 2:0. | Foto: Roman Mareš

ČFL se tentokrát hraje za hranicemi okresu, ale divizní duely jsou na programu hned tři. Nejlákavější v Kladně, kde třetí domácí budou chtít sesadit z druhého místa pražský Meteor. Na podzim mu v hodně nepovedeném zápase podlehli gólem v poslední minutě 1:2, když předtím zazdili jednu ze dvou penalt.

„Je to nevyzpytatelný soupeř, ale myslím si, že to bude hlavně o nás. Věřím, že k zápasu přistoupíme stejně jako ke dvěma předchozím a získáme další tři body,“ hlásí na webových stránkách SK Kladno střelecký démon jara Matěj Šnobl, který ve dvou duelech dal už 4 branky.

Těší se domů, kde tým přejel Neratovice 4:0 a v sezoně tu ještě neprohrál vyjma poháru s Libercem. „Jsme tu doma. Cítíme se díky skvělé podpoře fanoušků dobře, tak doufáme, že přijdou v hojném počtu i tentokrát,“ věří Matěj Šnobl.

Ve stejném čase by se pěkný zápas mohl hrát také ve Hřebči, jíž se start do jara vůbec nepovedl, ale to samé platí o jejím silném soupeři z Neratovic. Ten měl ale i dost smůly, zejména se Slaným, a navíc hlásí velkou posilu z Velvar – zadák Šimkovský byl na podzim dokonce nejlepším střelcem mužstva!

Doma hraje ještě Slaný, ale až odpoledne. Do plachet mu bude foukal právě výhra v Neratovicích, ale pozor, Březová je přes prohru od Kladna 0:3 nepříjemným sokem.

V kraji hostí Tuchlovice poslední Průhonice a o soutěž níž byl Kladno B s Klecany a v neděli Slaný B s Podlesím potřebovaly uspět, aby unikly z pásma sestupu.

Začíná I. B třída a hned má na programu zajímavé taháky. V derby Baníků se na můstcích představí noví velící důstojníci – ve Švermově David Müller a v Libušíně Josef Fujdiar st. Těžký šťouch čeká Velkou Dobrou v Lánech, Slavoj zase hostí Libčice, které nevyrážejí od Vltavy na venkovní bitvy jen tak na výlet.

Anketa: okresní přebor s novým názvem, o co všechno se bude bojovat?

A neděle? Braškov míří na půdu doma neporazitelné Dobrovíze, doma je silné rovněž Vraný, kam pojede Lhota. Hostouň B s novým trenérem Jiřím Kubátem si vypůjčila na první mistrák rynholeckou umělku, za což budou rádi v Zavidově, nebudou to mít takový lán cesty.

Začnou také nejnižší soutěže. V okresním přeboru vybíráme jako tahák kola na Kladensku střet Družce a Velkého Přítočna, kde proti sobě také budou stát noví trenéři: Ondřej Burant a Roman Pavelec. Na Slánsku jsme sáhli po mači Smečno – Olovnice, oba tyhle týmy možná nedisponují nejpevnější vozovou hradbou, zato lehkou jízdu mají výtečnou. Padne hodně gólů?

Aby to nebylo líto Velvarsku, ještě jeden magnet z téhle části okresu: béčko Velvary se zdá být po zimě nabušené, ale Brandýsek má zase zkušenější tým. Tipovat se neodvažujeme.

Sobota 23. března

Divize: SK Kladno – Meteor Praha (10:15), Hřebeč – Neratovice-Byškovice (10:15), Slaný – Březová. Krajský přebor: Tuchlovice – Průhonice. I. A třída: SK Kladno B – Klecany (UMT Kladno). I. B třída: Slavoj Kladno – Libčice (10:15), Švermov – Libušín, Lány – Velká Dobrá. Okresní přebor: Družec – Velké Přítočno, Lidice – Černuc, Hrdlív – Jedomělice, Smečno – Olovnice. III. třída: Buštěhrad – Bratronice (12), Běleč – Braškov B, Stochov – Libušín B. IV. třída: Neuměřice – Brandýsek B.

Neděle 24. března

I. A třída: Slaný B – Podlesí. I. B třída: Vraný – Lhota, Dobrovíz – Braškov, Hostouň B – Zavidov (17:30, UMT Rynholec). Okresní přebor: Tuchlovice B – Kročehlavy, Velvary B – Brandýsek. III. třída: Slavoj Kladno B – Kam. Žehrovice (10:15), Slovan Kladno – Velká Dobrá B, Hřebeč B – Novo Kladno. IV. třída: Pozdeň B – Vinařice, Doksy B – Černuc B, Hrdlív B – Zákolany, Smečno B – Švermov B, Slatina – Kačice.

Pokud není uvedeno jinak, začínají zápasy v 15:00 hodin.