„Česká republika v mužské kategorii vede. My budeme muset sbírat ještě více zkušeností, abychom udělaly lepší výsledek také v ženské kategorii,“ říká v rozhovoru Jana Vacková, jedna z hráček a manažerek Ice Ladies.

Jak se dal váš tým dohromady?

Když jsem se dozvěděla od jednoho hokejisty, že se hledá ženský tým na mistrovství v rybníkovém hokeji, přeposlala jsem informaci hned ostatním holkám z našeho týmu HC Berounské Lvice. Ale vzhledem k tomu, že vše bylo na vlastní náklady, nikomu se do toho nechtělo jít. Až pak se mi ozvala Marina, současná spoluhráčka jak z týmu HC Berounské Lvice, tak z týmu Prague Ice Ladies, s tím, že má kontakt na představitele České asociace rybníkového hokeje. Bylo jí řečeno, že když si najde čtyři hráčky, může jet na mistrovství světa do Kanady. Společně jsme se do toho pustily a hledaly další hráčky.

Podpořte Ladies

Odletět reprezentovat Českou republiku do Kanady na mistrovství světa v rybníkovém hokeji je nákladná záležitost. Ice Ladies spustily crowdfundingové financování a přes portál HitHit můžete přispět na jejich účast i vy. Stačí na webu hithit.cz zadat do vyhledávače Prague Ice Ladies.

Jste parta kamarádek nebo jste dělaly výběr z různých týmů?

Výběr z různých týmů jsme nedělaly. Hráčky jsme volily hlavně z našeho týmu HC Berounské Lvice, protože víme, jak na tom jsou hokejově a hlavně se známe. Takže se dá říci, že jsme kamarádky, které se poznaly přes tým, ve kterém hrajeme. Nakonec to dopadlo tedy tak, že čtyři hráčky jsou z týmu HC Berounské Lvice, který působí v 1. ženské lize a jedna hráčka, která je bývalou spoluhráčko naší Mariny, je z jiného týmu, dokonce hrála i ženskou extraligu.

Jakým způsobem jste se dostaly do „rybníkové“ světové elity?

Dostaly jsme se tam na základě Divoké karty, kterou jsme obdržely od Asociaci českého rybníkového hokeje. Z mužských týmů je větší zájem a proto hrají každý rok kvalifikaci o postup. My bohužel nemáme s kým hrát kvalifikaci, vzhledem k tomu, že žen u hokeje je u nás v České republice méně a jen tak někdo do toho nechce dát své peníze. Takže jedeme na divokou kartu.

Jaký vůbec je rybníkový hokej, jak probíhají zápasy?

Rybníkový hokej je naprosto skvělý. Jsou v něm oproti klasickému lednímu hokeji rozdíly, ale baví nás mnohem více. Zápas se hraje 2x 15 minut v kuse, v Kanadě ve městečku Plaster Rock na zamrzlém jezeře Roulston. Každý tým se může skládat jen z pěti hráčů, hraje se čtyři na čtyři a bez brankářů. Tomu jsou přizpůsobené i branky - šířka je stejná jako u klasického hokeje, ale jsou o mnohem nižší. Puk musí jezdit jen po ledě a hra musí být čistá. Každý faul je potrestán připsáním gólu soupeři. Při zápase nejsou na ploše žádní rozhodčí, jak je tomu u klasického hokeje, ale za sněhovou bariérou, která tvoří mantinel, stojí takzvaný pozorovatel, který má na starost zapisování gólů a který posuzuje, zda se jednalo o porušení pravidel nebo ne, a na základě toho připisuje gól soupeři. Okolo hřiště nejsou žádná plexiskla ani sítě.

Kdo je v tomto sportu světovou elitou?

Když to vezmu podle mistrovství světa, tak za poslední dva roky ho vyhrály týmy z České republiky. V roce 2018 to byl tým Staré Pušky ze Žďáru nad Sázavou a v roce 2019 to vyhrál tým Captains Náměšť nad Oslavou. Takže Česká republika v mužské kategorii rozhodně vede. My budeme muset sbírat ještě více zkušeností, abychom udělaly lepší výsledek také v ženské kategorii.

Jak se na šampionát připravujete?

Bohužel v Česku na rybníku příprava není možná kvůli počasí, což nás mrzí, protože by to bylo naprosto skvělé, kdybychom se mohly sebrat a jít si zahrát na rybník. Takže se připravujeme na zimních stadionech, ať jdeme hrát za svůj tým v 1. ženské lize, nebo s muži, kteří nás vezmou do svých hobby týmů. U rybníkového hokeje jde o taktiku, která je pořád stejná a která se prostě musí dodržovat, pokud chcete postupovat dál a dál. Trénujeme v rámci našich možností vše a na MS se ukáže, jaké dovednosti budeme moci použít.

Je to i finančně náročné se takové akce zúčastnit? Kdo vám pomáhá?

Ano, reprezentovat je finančně náročné. Musíme si vše platit z vlastních peněz. Vzhledem k tomu, že tři z nás jsou stále studentky na vysokých školách, jsme se rozhodly požádat o pomoc nejen naše fanoušky a obdivovatele, které jsme získaly po minulém šampionátu, ale i ostatní lidi za pomoci hithit.com. Tam píšeme o našem příběhu a nabízíme odměny za jakoukoliv přispěnou částku. Společnost Eko servis nám stejně jako minulý rok poskytla sponzorský dar, díky kterému si můžeme koupit letenky, za což jsme nesmírně vděčné. Jsme vlastně vděčné za jakoukoliv finanční pomoc, která se k nám dostává, je to nesmírně štědré od všech lidí, kteří nás chtějí znovu poslat na mistrovství.

Do Kanady letíte v únoru, s jakými ambicemi?

Minulý rok jsme skončily ve čtvrtfinále, což bereme jako velký úspěch, protože jsme se potkaly s opravdu zkušenými hráčkami z USA a Kanady. Tento rok vůbec nevíme, v jakých sestavách týmy přijedou, zda se bude v některých případech zase jednat o týmy složené z univerzitních celků, nebo to budou prostě hokejistky, které to hrají pro radost jako my. Každopádně naše ambice je dostat se znovu alespoň do čtvrtfinále. Samozřejmě se chceme dostat co nejdál, protože to dlužíme našim fanouškům, obdivovatelům a lidem, kteří nás neskutečně podporují.

Budete opět jediný ženský evropský tým?

Myslím si, že je to velká pravděpodobnost. Z České republiky tam budou ještě čtyři mužské týmy a tři slovenské týmy. Jinak celkově je zapsáno zatím 18 ženských týmů, mužských týmů je už přes 90.

Můžou vás fanoušci před odletem vidět i u nás?

V tuto chvíli nejsem schopná říci, zda ano nebo ne, protože se domlouvají nějaké akce, které by měly proběhnout ještě těsně před odletem. Každopádně vše je sdíleno na našich facebookových stránkách Prague Ice Ladies nebo na instagramu prague_ice_ladies, kde se lidé o nás mohou vše dozvědět.