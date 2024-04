Dva zápasy, 2:0 na zápasy a celkové skóre 11:3. Lepší vstup si do kladenští hokejisté do baráže přát asi nemohli. O všechny góly Kladna se přitom postarali jen útočníci. „I kdyby dal gól Brízgala, tak je to jedno. Hlavní je, ať vyhrajeme,“ usmíval se obránce Ondřej Slováček, který byl u kuriózního okamžiku, po kterém na kladenské střídačce skončil Robin Staněk. Slováček se ale už kouká i dopředu. „V Brně je větší hřiště. Musíme do toho vstoupit ještě více organizovaně a lépe,“ velí vsetínský odchovanec Slováček před odvetami, které Valaši odehrají v brněnském azylu.

Argentina v podání fanoušků Kladna na začátku druhého barážového utkání. | Video: Filip Ardon

Máte druhé vítězství v sérii. Kde se rodilo?

Z výborného výkonu brankáře Adama Brízgaly. Za stavu 2:1 tam chytil jasný gól. Naopak my dali na konci první třetiny gól na 3:1. To nám dodalo klid. Ještě více jsme se uklidnili při pětiminutové přesilovce. Pak se už třetí třetina jen dohrávala.

Ale dobrý začátek přišel už rychlým gólem Jaromíra Jágra.

Už před zápasem jsme si říkali, že pokud nastoupí, tak dá gól. A on ho dal už v první střídání. Pro nás je první branka vždy důležitá. Pak musí tlačit soupeř.

Bylo to pro vás překvapení, že Jágr nastoupí nebo jste to tušili více dopředu?

Vyplynulo to ze situace, že nehrál Kuba Klepiš. Jarda trénoval, nastoupil, dal gól. Vyhráli jsme, spokojenost.

Překvapil vás něčím Vsetín?

Je vidět, že mají dost sil. Bruslí, mají výborný pohyb. Ukazují to i dopředu. My jsme to ale ustáli a teď pojedeme do Brna. Pokusíme se tam vyhrát oba zápasy.

Vsetín ale dopředu také umí zatlačit, že?

Vsetín má spoustu šancí. Ale Brízgy má barážovou formu, kdy loni pustil dva góly. Na náš vkus jim dáváme moc šancí a říkáme si to v kabině. Je vidět, že první ligu nevyhráli náhodou. Dáváme jim za to kredit, ale Brízgymu ještě větší.

Ve druhém zápase už došlo i na nějaké strkanice. Z čeho to pramení?

To je každé play-off. Je to extralize, bylo by to ale i v druhé lize nebo NHL. To není na jeden nebo dva zápasy jako ve fotbale. Ale je to čtyři až sedm zápasů. Pokud člověk prohrává, tak se chce připravit na další zápasy. A to může být i tím, že vyprovokuje soupeře. Ale to je ta krása play-off.

Přičinil jste se o to, že na kladenské střídačce skončil Robin Staněk. Vypadalo to, že jste to slavil jako gól.

Úplně jsem ho tam neposlal. Spíš jsem mu uhnul a on tam spadl sám. Ale oslava byla kvůli tomu, že mám pár malých snů. A jeden z nich byl někoho přehodit přes mantinel. Líbilo se mi, když jsem to viděl v televizi. Ale protože nemám postavu, abych někoho boural, tak mi to udělalo strašnou radost. Ptal jsem se pak i Staňka, jestli je v pořádku. To nikdy není příjemné, když člověk vyletí na střídačku. Ale říkal, že máme měkké střídačky, je v pořádku. Vypadalo to vtipně. Zaradoval jsem se tedy, že se mi splnil dílčí sen, který jsem měl od mala.

Už před sérií se řešilo, že nastupujete proti mateřskému klubu. Tak jaké to je, když už tedy máte tu zkušenost?

Je to těžší. Když vidím kluky, proti kterým hraju, tak se to ve mně bije. Nejhorší je to před zápasem. Pak vlezu na led a jediné, co mě zajímá je, abychom udrželi extraligu.

Pikantní je to třeba i pro Ondřeje Bláhu, když za Vsetín hraje jeho brácha Štěpán. Probírali jste to spolu?

Vůbec ne. Soustředíme se jen na hokej. Tohle můžeme řešit pak někdy po sezoně. Teď to nemá smysl.

Výsledky hovoří jasně pro Kladno. Co se ale dá ještě zlepšit?

Vždycky je co zlepšit. Na můj vkus jsme jim dali moc šancí. Ale tým si vždy nějaké vytvoří. Bez nich by to nebylo ono. Asi bychom se mohli zaměřit na to, abychom opět nedostali dva přesilovkové góly. Prostě chceme vyhrát.

Co čekáte od zápasů se Vsetínem v Brně?

Bouřlivou atmosféru. Diváci je určitě poženou. Uvidíme, kolik přijede našich fandů. Doufám, že dost. Nesmíme se z toho zbláznit, vedeme 2:0. Vsetín do toho nastoupí, nemají co ztratit. Je vidět, že si to užívají. My to musíme odehrát zkušeně, pohlídat si to. Pak si musíme ohlídat ty šance, které Vsetín měl. Věřím, že to bude dobré.