Od Kladna to sice nebyl špatný výkon, ale proti tak silnému protivníkovi je nesmyslné chodit neustále na trestnou lavici za fauly mimo hru nebo na útočné polovině. Pražané díky tomu vyhráli utkání, Kladno navíc čeká veletěžký duel na půdě dalekých Vítkovic. Nedobré vyhlídky…

„Nemám problém s tím, když prohrajeme zápas, ale mám velký problém s tím, když soupeři nabídneme tolik přesilovek, naprosto zbytečných za fauly na útočné polovině nebo oplácení uprostřed hřiště. Sparta možná byla lepší, ale my jí to zbytečně usnadnili,“ hodně se zlobil na své hráče trenér Kladna Otakar Vejvoda.

V očekávaném střetu dvou trenérů, kteří hrávali společně ve slavné Blue Line a platí za velké přítele, měl herně navrch tým jeho sparťanského protivníka Pavla Patery. Vejvoda nemá bez zraněné trojice útočníků Kubík, Michnáč, Pytlík tak široký výběr a v útočných kombinacích to bylo vidět. Herně vládla Sparta, její hráči si přihrávali v obrovské rychlosti a měli mnohem víc šancí. „Nicméně Kladno zápas dobře začalo, dobrým bekčekingem se dostali do vedení, ale nám dnes pomohly přesilovky. Hráči při nich začali střílet a bylo to znát,“ těšilo Pavla Pateru, podle něhož byla Sparta od druhé třetiny lepší.

Pět na pět jsme silní, musíme vydržet, burcuje i po prohře Ticháček

V té první se Rytíři prali statečně, třeba jako nejmenší bek Ticháček, který v potyčce povalil i urostlejšího Janduse. Jeho týmu navíc hosté nabídli hrubkou před vlastní brankou šanci a Indrák prolomil střelecké prokletí svého celku trvající 237 minut a 20 vteřin!

Zdroj: Deník/ Rudolf Muzika

Jenže vzápětí nabídl Spartě vyrovnání zbytečným faulem Melka a Bow sice vychytal skvěle Řepíka, ale při ráně Sobotky zapomněl dát hůl mezi nohy – 1:1.

Druhou část rozjeli lépe domácí a blesková kombinace Melky s Brodeckim, po níž Plekanec zametl puk za Kováře, je poslala podruhé do vedení. Zase jen na 102 vteřin, po nichž Horák našel nastavenou hůl Konečného a jeho teč značila další vyrovnání.

Sparta pak udávala tón zápasu, E. Thorell dal po sólu tyčku, ale v závěru třetiny trestal další zbytečný faul tentokrát Zikmunda Tomášek. To byla zlomová branka duelu, i když třetí třetina byla ještě hodně zajímavá.

V hlavní roli byl kladenský obránce Jake Dotchin. Z Mr. Jekylla se stal už trochu tradičně pan Hyde, když po své neproměněné šanci sekl Tomáška, vzápětí ještě protestoval u rozhodčího a jeho čtyřminutový trest nemohl při páteční pohodě Sparty značit nic jiného než čtvrtý zásah v kleci Bowa. Pro navrátilce z NHL Dominika Simona byl první v sezoně.

Konec rozbily přesilovky na obou stranách. Rytíři měli ještě pár šancí jak se do utkání vrátit, jenže hosty podržel Kovář, který se úspěšně vrátil na Kladno po devíti letech. V závěru Sobotka potrestal ještě jeden faul a podtrhl kladenský smutek.

„Jet do Kladna jako soupeř pro mě bude vždycky speciální, ale s Otou jsme se nebavili, před zápasem si nebavím ani s největším kamarádem. Ale zrekonstruovaný stadion jsme viděl poprvé a moc se mi líbí. Hlavně je tady tepleji,“ dodal Pavel Patera a usmál se nad svým portrétem visícím nad plochou mezi ostatními ikonami klubu. „Ještěže tam nevisím na špagátě.“

Rytíři Kladno – Sparta Praha 2:5 (1:1, 1:2, 0:2). Branky a nahrávky: 14. Indrák (Machač), 24. Plekanec (Brodecki, Melka) – 16. Sobotka (Krejčík), 26. Konečný (Horák, Polášek), 37. Tomášek (Krejčík), 48. Simon (E. Thorell), 60. Sobotka (Horák, Tomášek). Rozhodčí: Hejduk, Kika – Frodl, Šimánek. Vyloučení: 4:11. Využití: 0:4. Diváků: 5200 (vyprodáno).

Kladno: Bow – Slováček, Dotchin, Ticháček, Sotnieks, Cibulskis, Babka, Kehar – Melka, Plekanec, Brodecki – Procházka, Klepiš, Procházka – Beran, Zikmund, Filip – Machač, Indrák, Bláha.

Sparta: J. Kovář – Krejčík, Krutil, Polášek, Jurčina, Němeček, Jandus – Forman, Sobotka, Řepík – E. Thorell, Horák, Tomášek – Safin, G. Thorell, D. Simon – Konečný, Vitouch, Přibyl.

