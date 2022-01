Pokud by Řisuty padly, jejich ztráta na předposlední (a stále lepší) Písek by zůstala čtyřbodová. Když přičteme, že soutěž není zcela vyrovnaná a některé týmy jsou jednoduše výkonnostně odskočené (zejména Tábor, Kobra a Příbram), bylo by stahování manka při hráče Řisut už velmi složité.

V divoké první třetině Cheb třikrát odpověděl na domácí trefy a brankář Stahl přepustil místo Pánkovi. O den dřív přitom zvládl kratičký záskok v bráně extraligového Kladna, když Kanaďan Bow přejel modrou čáru a rozhodčí ho vykázali na střídačku. Stahl předvedl parádní zákrok proti brejku Okála a pak zase poslušně pustil jedničku Rytířů zpátky do práce.

To ve středu určitě střídání v plánu neměl, jenže se mu nedařilo, a tak trenér Boháček vyzkoušel mezi tyčemi změnu. I Pánek třikrát inkasoval, ale v dramatické koncovce tým na třech bodech udržel.

Řisuty v boji o přežití posílilo produktivní duo z Děčína

Bodově zaujali bratři Kučerové, Náprstek, autor vítězné trefy Janeček, nejvíc ale asi uzdravený Roman Formánek. Osmatřicetiletý veterán, který po letech v krajském přeboru září už třetí sezonu mezi Buldoky a i v téhle sezoně má téměř bod na zápas.

Tým pochválil i manažer Ivan Záleský, který vysvětlil, jak se mu povedlo dostat dva výtečné borce Děčína do Řisut. „Rozhodně nejsem takový optimista, za roky v téhle funkci už jsem z toho vyrostl, ale pokud nechceme sestoupit, něco jsme udělat museli. Řešívá se to výměnami hráčů, trenéra, my šli raději touto cestou, když se naskytla. Finančně to sice zabolelo, ale oba hráči odehráli první zápas výborně, přinesli svěží vítr do kabiny a uvidíme, jak si povedeme dál,“ říká Záleský.

Pokud by Řisuty přece jen padly na poslední místo, byla jejich pozice už složitá. Ještě by se mohly zachránit v baráži, ale tam by to bylo zřejmě proti Bílině a Hodonínu velmi složité, zachrání se totiž jen jeden celek. „Navíc by to bylo finančně zase dost náročné. Uděláme vše proto to, abychom to zvládli bez baráže, i když písek opravdu začal hrát výborně,“ dodal Záleský.

Řisuty – Stadion Cheb 7:6 (3:3, 3:1, 1:2)

Branky a nahrávky: 2. Náprstek (M. Kučera, J. Kučera), 10. Havlůj (Janeček), 13. Sýkora (Malovický), 23. Formánek (Pika), 32. M. Kučera (Náprstek, J. Kučera), 39. Patyk (Janeček, Houška), 42. Janeček (Formánek) – 7. Strýček (Holub, Berčík), 9. Trapl (Troška, Kašpar), 14. Krutina (Stejskal, Leština), 27. Prošek (Leština, Vašíček), 47. Strýček (Trapl, Holub), 58. Prošek (Vašíček, Trapl). Rozhodčí: Pastier – Kučera, Thuma. Vyloučení: 4:6. Využití: 0:1. V oslabení: 1:0. Diváci: 68.

Řisuty: Stahl (14. Pánek) – Malovický, Zich, Pika, Matula, Houška, J. Kučera, Škutina – Sýkora, Patyk, Petráš – Havlůj, Janeček, Rendla – Náprstek, M. Kučera, Formánek – Čermák, Výrut.

