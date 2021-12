Přestože byl zápas výsledkově jasný, nervy tekly. Nejvíc to překvapilo u kouče hostů, bývalého ligového borce Jana Tlačila. Zkušený odborník, který vedl i Spartu, podle zápisu v poslední minutě druhé třetiny vyhrožoval rozhodčímu Marku Šmikovi, že si klub jeho výroky natočil a že vše předloží šéfovi komise rozhodčích Šindlerovi. To ještě tak silná káva nebyla, ta se v trenérovi teprve začala vařit. Začal používat vulgární výrazy a rozhodčímu vyčítal, že v životě hokej nehrál a tedy se nemůže nad trenéra povyšovat a vyhazovat ho (ze střídačky). Dostal trest do konce zápasu, přesto v úvodu třetí třetiny opět ke střídačkám přišel a křičel, že si našel jméno rozhodčího a že se budou na svazu divit.

Nakonec rozhodčí Marek Šmika nechal Jana Tlačila vyvést pořadatelskou službou a zápas se dohrál. Nikoliv v klidu, protože nervozita přešla i na hráče a ti si nesrovnalosti několikrát vyřizovali v potyčkách. Vyšší tresty už však nepadly, pouze jedna branka do sítě Příbrami.

V dalším duelu se Řisuty představí opět doma, ve středu 22. prosince přivítají ve Slaném Klatovy (18:00).

HC Řisuty – Baník Příbram 1:5 (0:1, 0:4 1:0)

Branky a nahrávky: 46. Janeček (Fortelka, Čermák) – 6. Malý (Panna, Josefus), 22. Jelínek (Rohlík), 32. Káník (Petržílka), 36. Gengel (Tlačil, Jelínek), 40. Rohlík (Saňa, Gengel). Rozhodčí: Šmika – Horažďovský, Thuma. Vyloučení: 11:9. Využití: 0:2. V oslabení: 0:1. Diváci: 50.

Řisuty: Stahl (41. Pánek) – Houška, Matula, Pika, Zich, Škutina, Malovický – Janeček, Patyk, Bláha – Řepka, Fortelka, Rendla – Čermák, M. Kučera, Výrut.

Příbram: Jiroušek – Malý, Saňa, Hlaváček, Havlín, Jelínek, Zdeněk – Káník, Chlouba, Furch, Seniov, Josefus, Rohlík, Pinkas, Tlačil, Panna, Bečvář, Gengel, Petržílka.

Okresní přebor: Sen dohnal Kužela k veterináři. Pak dal jesle Messimu