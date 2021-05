Nejčerstvější zpráva dost překvapila, v Mladé Boleslavi už nebude pokračovat Jakub Strnad. Kladenský odchovanec hrál ve městě auťáků čtvrtou lajnu a doplatil zřejmě na slabší produktivitu, přitom v Kladně dělal bodů dost. Vrátí se dělník ledu domů, nebo bude hledat nové výzvy?

Podle úvah fanoušků se zdá, že novou adresu by v Kladně mohl získat původem plzeňský útočník Matěj Beran. Bezesporu zajímavé jméno, v poslední sezoně totiž tenhle vlasatý kluk udělal obrovský výkonnostní skok. Po ne zrovna nejzdařilejších sezonách v Plzni, Spartě či Pardubicích se někdejší útočník mládežnických reprezentačních výběrů odpíchl ke světlejším zítřkům v prvoligových Litoměřicích. Tady ho dostal do rukou vynikající „trenér - lékař“ David Bruk, který už z hokejového skomírání uzdravil pěknou řádku hráčů.



V uplynulé sezoně to byl právě Beran, ale třeba i jeho kolega z útoku Patrik Miškář. Vytvořili společně nejproduktivnější prvoligovou dvojku, kde jen Beran získal ve 34 zápasech 52 bodů (17+35). V lize nebyl v produktivitě nikdo lepší!



Dalších sedm bodů přidal Beran v sedmi zápasech play off, také ale pětkrát proti Jihlavě scházel. Kdyby se nezranil, Litoměřice by možná přešly přes Jihlavu a vše by bylo jinak.



Beran nechtěl zpátky do extraligy za každou cenu. Hlavně nechtěl co už zažil, icetime kolem pěti minut. V Kladně by větší šanci dostat mohl.



Kromě něj by podle informací Deníku měli být blízko podpisům nových smluv i další útočníci. Hlavně Marek Račuk už nevypadal nadějně, spíš se hovořilo o odchodu do Poruby, ale nakonec by měl zůstat v kádru Rytířů.



Stejně tak dva mladí odchovanci klubu, Adam Kubík a Matyáš Filip. Oba mají za sebou povedenou sezonu, oba jsou velkými prospekty do budoucna.

Potvrdí Rytíři v týdnu tyhle příchody?