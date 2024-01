Vyrovnanou partii odehráli kladenští hokejisté s Třincem. Přestože Rytíři už v osmé minutě prohrávali 0:2, dovedli otočit na 3:2 po dvou třetinách. V poslední části ale úřadující mistr zabrat a do Slezska si odváží všechny body. „Víme, že třetí třetiny nejsou naše silná stránka. Říkáme si to furt, ale nevíme, čím to je,“ mrzelo střelce gólu na 2:2 Martina Procházku.

V modrém Martin Procházka. | Foto: Roman Mareš

Zase je to pro Kladno prohra. Přitom body byly na dosah…

Je to tak, body byly hratelné. Vyloučení na konci druhé třetiny nás stálo zápas. Buď to musíme ubránit nebo takovou blbost nesmíme udělat.

Mohlo být zlomovým okamžikem vyrovnání Třince po krátce po začátku třetí třetiny?

Nevím, jestli zlomový, ale Třinec to dostalo na koně. Snažili jsme se jít do vedení. Cítili jsme, že s nimi dovedeme hrát, dát jin nějaké góly. Bohužel se to nepovedlo a naopak oni nám dali další dva. To už blbě otáčí proti takovému týmu, který je organizovaný a dobře brání.

Jak tvrdý zásah na psychiku to byl?

Něco jsme si řekli v kabině po druhé třetině. Chtěli jsme jít s vedením 3:2 do toho, že oslabení ubráníme a potom to za každou cenu umlátíme. Bohužel jsme dostali na 3:3. To je na psychiku těžké. Musíme hrát dál. Věděli jsme, co nám funguje. Ale pak už to nevyšlo.

Velký obrat Rytířů proti třineckému mistrovi, ten ale ve třetí části zabral

Opakovala se zase bolest třetích třetin, ve kterých jste letos vyhráli jen čtyřikrát. Bylo to rychlým gólem o to horší?

Je to horší. Kdybychom se tahali s tím, že vedeme o gól, věřím, že jsme schopní to utáhnout. Když dostaneme gól takhle rychle, srazí nás to. To je pak vidět i na střídačce. Všichni jsou skleslí, štve nás to. Musíme to zvládat. Víme, že třetí třetiny nejsou naše silná stránka. Říkáme si to furt, ale nevíme, čím to je.

Rozhodl svou průrazností Kurovský. Kde se stala chyba?

Chtěli jsme se dostat do vedení, abychom byli v klidu. Jak jsme to chtěli urvat na naši stranu, udělali jsme tam chybu, která nás stála čtvrtý gól. To už je proti takhle defenzivnímu a organizovanému týmu těžké vyrovnat.

Často si nahráváte i ve chvíli, když můžete střílet. Čím to je?

To sami nechápeme. Vidíme hráče v lepší pozici, tak to chceme dát do prázdné. Ale o tom si říkáme, že musíme házet puky na bránu. Prostě tam děláme špatná rozhodnutí, že místo střely nahráváme a naopak. To je z přemíry snahy, kdy chceme zápas urvat za každou cenu a chybí nám klid na hokejce. Neřekl bych, že jsme přímo ve stresu.

Uklidňuje vás alespoň to, že pořád nejste poslední a ještě máte dva zápasy k dobru?

Je to tak. Máme tam plusové zápasy. Není úplně panika. Pořád to máme ve svých rukou. Dokážeme hrát s takovým týmem, dobře jsme hráli i proti Spartě a nebo Pardubicím, kde jsme se vrátili do zápasu za stavu 0:3 pro Pardubice. S Třincem to byly dvě vyrovnané třetiny, chvílemi jsme byli i lepší. Pokud se odrazíme od takových maličkostí, můžeme zápasy s Vítkovicemi vyhrát a Boleslavi odskočit.