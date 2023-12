Hokejisté Kladna nevstoupili dobře do utkání s Karlovými Vary. Po vlažném začátku se ale dostali do tempa a se Západočechy otočili z 0:1 na 2:1. Na 3:1 ale nezvýšil z trestného střílení Klepiš, velkou šanci neproměnili ani Bláha s Jarůškem. Naopak nabídnutou početní výhodu o dva hráče využil Karlovarští, kteří druhý bod přidali v samostatných nájezdech. „Je to škoda. Vést o dva góly, tak si to pohlídáme,“ litoval střelec druhé kladenské branky Denis Kusý.

Denis Kusý už se s Rytíři připravuje na ledě. | Foto: Roman Mareš

S Karlovými Vary jste hráli dlouho vyrovnaný zápas. Jak jste to viděl vy?

Je to škoda. Když jsme vedli 2:1, měli jsme tam dvě tutovky. Kdybychom jednu z nich dali, je po zápase. Z naší přesilovky jsme pak udělali přesilovku soupeře a dostali jsme gól na 2:2.

Ze začátku to vypadalo, že se nemůžete dostat do hry…

V první třetině nám něco chybělo. Asi pohyb. Pak jsme zpřeházeli lajny, oživili jsme to. Ve druhé třetině jsme Vary přehrávali. Je škoda, že jsme nedali víc gólů.

V posledních deseti z jedenácti zápasů jste prohráli. Jak to mrzí z tohoto pohledu?

Je to škoda. Kdybychom prohráli 5:0, nebude to bolet tak jako teď, když jsme pět minut před koncem vedli. Zase z toho je jen bod. Na jednu stranu zaplaťpánbůh za každý bod, na druhou je bod prostě málo.

Postaral jste se Kladnu o vedení. Co vašemu gólu přecházelo?

Jsem rád, že to tam spadlo. Sid (Deven Sideroff) viděl, že jsem rozjetý. Když dostanu puk takhle do jízdy a mám prostor, tak nic lepšího být nemůže. Dál už je jen na mě, jestli něco vymyslím.

Věděl jste dopředu, co uděláte?

Čekal jsem, kam se pohne obránce. Jestli půjde do strany nebo bude čekat. Trochu se pohnul, tak jsem udělal kličku doprostřed a snažil se co nejrychleji vystřelit. Věřil jsem, že to nebude čekat.

Body jste opět ztratili i kvůli gólu v posledních minutách. Jak se s tím dá bojovat?

Musíme zůstat víc koncentrovaní. Dostali jsme gól z přesilovky, takže to nebyla zase taková chyba. Ale byla to nedisciplinovanost, kdy se necháme vyloučit a ztratíme kvůli tomu zápas.

Zase vás srazila vyloučení, kdy z výhody pět na tři jste během chvíle šli sami do tří…

Před každým zápasem si říkáme, jak si na vyloučení musíme dát bacha. Sráží nás to a přesto to uděláme zase. A opět nás to stojí body.

Druhé nájezdy v řadě jste nedali ani jeden gól. Kde hledat problém?

Je to ostuda. I ten bod navíc by nás posunul. Klépa to při trestném střílení udělal dobře. Musím vyzdvihnout Frodlíka (Dominik Frodl). Je to kvalitní gólman, kterému se těžko dávají góly.