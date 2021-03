Již v minulosti se po šumperském ledě proháněly elitní osobnosti českého hokeje ze zlaté éry (a to nejen v barvách protivníka).

Zdejší zimní stadión zažil v dresu brněnského Ytongu Martina Havláta, s Vítkovicemi před lety v rámci domácího poháru přijeli do podhůří Jeseníků Kladeňák Martin Procházka či David Moravec, který si později střihl i krátkou epizodu za Draky.

Několik sezón poté strávil v Šumperku dvojnásobný mistr světa Roman Meluzín. Jako soupeři Draků se na severu Moravy představily i takové ikony jako David Výborný (Mladá Boleslav) a další Kladeňák Tomáš Kaberle. Teď v Šumperku věří, že se poprvé dočkají i legendární osmašedesátky, jednoho z nejlepších hokejistů všech dob.

„Do soboty hlavně musíme pořádně zregenerovat síly a dobře se nachystat. Čeká nás extrémně silný protivník, ale chceme udělat maximum pro dobrý výsledek. A hlavně doufám, že si naši kluci utkání proti Jardovi užijí,“ říká před sobotním duelem s Rytíři trenér Draků Martin Sobotka.

Pro mladé šumperské hráče bude utkání proti Jaromíru Jágrovi bezesporu obrovským zážitkem, když s legendárním útočníkem se většina z nich na ledě potká vůbec poprvé v kariéře. Pro úplnost dodejme, že předchozí vzájemné střetnutí Kladna a Šumperku strávil loni v prosinci olympijský vítěz z Nagana pouze v civilu na střídačce.

„Třeba já jsem si proti němu během své aktivní kariéry nikdy nezahrál, ale zažil jsem jej před dvěma lety jako trenér Třebíče,“ konstatuje Martin Sobotka.

V sezóně 2018/2019 hrála Horácká Slavia poslední domácí utkání právě proti Kladnu, za které nastoupili i Jágr a Plekanec a právě oni dotáhli Rytíře do extraligy. Jenže v tomhle zápase Třebíč před vyprodaným hledištěm zvítězila nad favoritem 5:3. V jejím kádru pak figurovali i dva současní hokejisté Šumperku Tadeáš Král a Petr Kratochvíl. A prvně jmenovaný se dokonce ve zmíněném zápase blýskl gólem.

„Tenkrát to pro nás byl takový parádní závěr sezóny. Přišel plný dům, pět tisíc diváků a ta výhra byla takovou malou náplastí toho, že jsme nepostoupili do play off,“ vzpomíná současný lodivod Draků.

„Nebylo by špatné si ten vítězný závěr ročníku po dvou letech zopakovat i v Šumperku. Bohužel teď je situace jiná v tom, že na utkání nemohou přijít žádní diváci, což je obrovská škoda,“ dodal Martin Sobotka.

My dodejme, že Rytíři, jimž bude scházet kvůli vyšším trestům Jakub Hajný, jsou ve formě, vyhráli všech pět zápasů po reprezenzační přestávce a předposlední Šumperk by je neměl zastavit. Zvlášť když je zpátky ve formě Jaromír Jágr, ve zmíněných pěti duelech vyprodukoval 9 kanadských bodů (1+8). A to v Benátkách hrál jen jednu třetinu.

Hned v pondělí po návratu z Moravy čeká Kladno poslední zápas s Vrchlabím, ten odehraje doma.