Až budou na led pražské arény nastupovat hokejisté Velké Británie, možná ho přehlédnete. Ve svých čtyřiadvaceti letech má za sebou teprve první rok v britské nejvyšší soutěži, která ho ale hned posunula až na mistrovství světa. Jeho jméno vám tak asi mnoho neřekne, pokud nejste hokejový odborník. Přesto by byla škoda si ho nevšimnout. Řeč je o Seanu Norrisovi.

Sean Norris, Angličan s českými kořeny na ledě ve Slaném, kde jeho tým podlehl Kazachstánu 2:5. | Foto: Jan Šejhl

Podle jména to sice tak nevypadá, kořeny má ale Norris i v Česku. „Moje máma je Češka,“ hlásí se hrdě ke svému původu Norris. Přestože na něj maminka v dětství česky mluvila, na rozhovor v češtině si netroufne. To mu ale nezabrání, aby vyprávěl dál. „Maminka se narodila v Hodoníně, kde žila do svých dvaceti let. Mám tam strýce a bratrance,“ vypráví Norris.

Sean už se ale narodil na Britských ostrovech, kde s hokejem také začínal. Do Čech se s hokejem podíval v šestnácti letech. „Tehdy jsem zamířil do Kladna na kemp Jaromíra Jágra. Přijel jsem do Kladna na dva týdny, Jeden kluk mi tehdy nabídl, jestli bych to nechtěl zkusit v Písku. Nakonec z toho byl rok v dorostenecké extralize,“ směje se mladý útočník.

O rok později už zkoušel juniorskou extraligu za Jihlavu. Poté se ale vrátil zpět na Britské ostrovy. Své místo si ale musel poctivě vybojovat. Když ale dva roky po sobě zazářil více než 70 kanadských body, otevřel si dveře do elitní soutěže, kde naskakuje za Belfast. Právě angažmá v hlavním městě Severního Irska mu pomohlo až do reprezentace ostrovního státu.

Osud tomu tak chtěl, že jeho debut na mistrovství bude právě v Praze. „Mám veliké štěstí, že to bude zrovna v Česku. Bude u toho celá moje rodina. Strejda, bratranci, prostě všichni. Je to vážně úžasné“ rozplývá se. Ačkoliv je sám ještě mladý, o českém hokeji a jeho historii ví také hodně. „Znám český zlatý hattrick. Na českém týmu jsem vyrůstal,“ překvapí možná Norris znalostí úspěchů českého nároďáku, které přitom sám zažil jako opravdu hodně malý.

Na roli průvodce po Praze se ale sám necítí. „Praha je krásná. Znám Staré Město, které se mi moc líbí. Kluci si to ale obejdou po svém a určitě si to také užijí,“ uzavírá Sean Norris.

Až tedy budou Britové nastupovat na led pražské arény, všimněte si i čísla 23 a vzpomeňte si, že hokejové cesty jsou občas zajímavě zamotané.