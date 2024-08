Americký hokejový útočník Mitch Hults dorazil do Kladna teprve v neděli večer, v úterý už nastupoval do první přípravy na ledě Chomutova. A v páté minutě se stal první střelcem Kladna. Sám se teprve vypořádával s časovým posunem a nebyl si jistý ani tím, jaký je zrovna den. „Jsem ale rád, že jsem se mohl ukázat,“ usmíval se americký centr.

Máte za sebou první zápas v Kladně. Tak jaké to bylo?

Bylo to dobré. Dorazil jsem v neděli pozdě večer, takže jsem tu teprve druhý celý den. Ještě si zvykám na časový posun. Ale do prvního ostrého zápasu zbývá pět a půl týdne, takže na to je času dost. Přesto jsem se cítil dobře, že jsem se mohl hned ukázat.

Dá se stihnout za tak krátkou dobu i potrénovat?

Moc ne. Ale ve Wisconsinu, odkud pocházím, jsem hodně pracoval na bruslení. Takže v tom by problém být neměl. Ale herní praxi budu muset teprve nabrat.

Hned jste se předvedl gólem. Jak to bylo pro vás důležité?

Poznával jsem teprve své spoluhráče, se kterými jsem nastoupil v útoku (Denise Kusého a Martina Procházku). Všichni jsme tvrdě pracovali a já slízl smetanu v podobě gólu. Takže poděkování patří i jim. Ale musíme si ještě určit, jak budeme hrát. A pokud budou padat góly, je jedno, kdo je bude dávat. Nejlepší je, když se nás trefí co nejvíc (usmívá se).

Netrápila vás hned na úvod trochu kvalita ledu?

To bych neřekl. Led byl na aktuální podmínky dobrý. Jo, bylo tady tepleji, takže ke konci bylo na ledě dost sněhu, ale to nebylo nic hrozného.

Na první přípravu dorazilo i přes dvě tisícovky lidí…

Je skvělé, když dorazí tolik lidí. Hned cítíte ty emoce a nakopne vás to o to víc do zápasu.

Co jste si stihl zjistit o české lize?

Zatím moc ne. Mám pár kamarádů, kteří tu hráli, takže jsem něco zaslechl. Prý se tu hraje tvrději a celkově je to složitější. Prostě to je dobrá liga. A Češi jsou skvělí hokejisté. Když vidíte, že se spousta kluků dostane až do NHL, tak to tu musí být dobré! Takže očekávám, že to pro mě nebude jednoduché, ale zato to bude skvělá zkušenost.

Znal jste dopředu někoho z kabiny?

Jediného jsem tu znal Martina Nemčíka. Osobně znám totiž hlavně Slováky. Ale už se těším, že tu poznám i české kluky.

Měl jste nějaké reference na klub?

To jsem neměl. Pár kamarádů mi vyprávělo o České republice. Speciálně jsem slyšel o Praze, která je blízko. Takže se těším, že to tu budu poznávat.

13. listopadu oslavíte třicetiny a v ten den bude kladenský klub slavit stovku. To musí být osud, že jste dorazil právě do Kladna, ne?

O tom už jsem slyšel. Pár zápasů jsem už odehrál na své narozeniny. Ale nestalo se mi, že bych slavil narozeniny na výročí založení klubu. A když to bude oboje takhle kulaté, to je super. Na to se moc těším.