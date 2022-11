"S panem Jágrem jsme spolupracovali dlouhá léta, intenzivně od roku 1999. Neznal jsem jiného člověka, u kterého podání ruky znamenalo víc, než podpis na smlouvě. Co se řeklo, platilo," připomněl Volf to, co bývalého šéfa kladenského hokeje a otce legendárního čísla 68 zdobilo možná nejvíc.

Podle primátora měl Jágr senior neskutečně logické myšlení a uvažování. V životě, ale i v hokeji. Ač nebyl nikdy vrcholovým hráčem, uměl prý dokonale číst hru. "Že dříve Kladno hrálo hokej v nejvyšších soutěžích ve všech kategoriích i napříč mládeží, byla jeho práce. Sice se s A-týmem neútočilo na titul, ale pokud se sestoupilo, za rok bylo Kladno zpátky," vzpomněl Volf na začátek století, kdy Jágr starší okamžitě po sestupu mužstvo nabil skvělými borci a ti vybojovali extraligu zpátky.

Milan Volf byl blízko šéfovi kladenského klubu i jako manažer. A to v dobách, kdy bylo Kladnu finančně skutečně úzko a mluvilo se o prodeji práv na extraligu do Chomutova. "Když jsme tomu chtěli zabránit, na společném jednání mi řekl: Buď tvrdej! Přemýšlel jsem, proč to nechává na mně. Ale opřel jsem se do toho a pan Jágr dlouho neřekl slovo. Čekal na závěr, kdy zasmečoval a důrazně záležitost uzavřel. Pak mi povídá: Víš, oni to potřebovali slyšet dvakrát," přidal jednu konkrétní vzpomínku Milan Volf.

Dodal, že Jaromír Jágr byl bezpochyby podnikatelskou i sportovní veličinou Kladna. "A my na něj budeme vzpomínat."