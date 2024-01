Kladenský sport může i v následujícím roce počítat s významnou pomocí města. „I přes nižší příjmy do rozpočtu města nebudeme krátit podporu kultury a sportu na Kladně,“ říká v exkluzivním rozhovoru primátor Milan Volf (Volba pro Kladno), který zároveň dementoval informace o tom, že by vedení města jakkoliv tlačilo na hokejový klub v „kauze Hudáček“.

Primátor Kladna Milan Volf. | Foto: Foto: Město Kladno

Pane primátore, několikrát jste se zmínil, že skládat letošní městský rozpočet s ohledem na ekonomickou situaci bude hodně složité. Mají se sportovní kluby obávat škrtů a menších dotací?

Otázku na rozpočet mi položte na konci března, zatím počítáme škody, které nám způsobí vládní konsolidační balíček. Ale i přes nižší příjmy do rozpočtu města nebudeme krátit podporu kultury a sportu na Kladně, ani jedna z těchto oblastí není tou, do níž bychom chtěli sahat. Podporu chceme udržet ve stejné výši, jako doposud.

Vydatnou podporu má nadále hokejová mládež, výsledky ale stále či ještě nejsou… Vidíte světlo na konci tunelu?

V loňském roce došlo ke sloučení obou mládežnických větví, tedy oddílu Rytíři a PZ Kladno. Řekl bych, že se práce u mládeže zprofesionalizovala a všichni se snaží vyvíjet maximální úsilí k tomu, aby se celkově pozvedla tam, kam patří. A všichni také víme, že junioři rozhodně nepatří na chvost tabulky druhé nejvyšší soutěže. Problémem je, že řada kvalitních mladých hráčů klub opustila. Podívejte se na soupisku bronzového týmu z mistrovství světa do 20 let, najdete na ní čtveřici hráčů, které jsme na Kladně neudrželi a hrají v jiných klubech. Dokud tu znovu nebude juniorská extraliga, je ohromně těžké ne-li nemožné dobrého hráče udržet.

Je vůbec za dané situace reálné extraligu juniorů na Kladno vrátit?

Rozhodně to je a musí být priorita, pokud chceme do budoucna kladenský hokej zachránit a udržet naživu. Jiná možnost neexistuje. Všichni talentovaní hráči nikdy nebudou chtít hrát nižší soutěž, vždycky půjdou do extraligy. Vychovávat hráče a vybojovat zespodu juniorskou extraligu je velmi složité. Chybí nám kvalita a junioři nyní nemají výsledky, přestože mají skvělé trenéry. Pod takovou dvojicí, jako je Drahoš Kadlec s Miloslavem Hořavou mladším, by chtěl hrát každý mladý hokejista.

Může být cestou nákup juniorské extraligové licence?

Ano, i to by mohlo být řešení, pokud by ji tedy nějaký klub nabídl.

Mediální mela se strhla po angažování slovenského brankáře Hudáčka s minulostí v KHL, který nakonec v kladenském áčku strávil pouhé dva dny. V podcastu Českého rozhlasu na toto téma hovořil uznávaný komentátor Robert Záruba a jako důvod pro rozvázání smlouvy, vedle tlaku části fanoušků, označil i možný tlak ze strany města Kladna. Můžete to potvrdit?

Zaznamenal jsem to a dokonce jsem s Robertem Zárubou telefonoval, abych mu věci uvedl na pravou míru, protože z města nevzešel vůbec žádný nátlak, ba naopak jsem se s kolegy a mými náměstky shodl na tom, že bychom smlouvu s gólmanem Hudáčkem, když už byla podepsána, nerozvazovali.

A než byla smlouva podepsána, chtěli jste tomu nějak zabránit?

S kolegy ve vedení města vůbec nemluvíme do toho, jaký hráč by tady měl či neměl být. To je věc managmentu A-týmu. A zda-li nám vadilo, že Jaromír Jágr s Hudáčkem podepsal smlouvu? Říkám narovinu, že nevadilo. Z našeho pohledu je fakt, že jsme ve složité situaci přišli o takto kvalitního gólmana, škodou pro kladenský hokej.

Jak vnímáte rozvášněnou diskuzi, která se na toto téma strhla?

V dnešním Česku pořád někoho kastujeme, ale musíme si uvědomit, že jde o sport a není možné tímto způsobem v podstatě dehonestovat lidi a vyřazovat je ze společnosti. Navíc to vede k tomu, že to poškozuje jejich děti a celé rodiny. Nehledě na to, že Hudáček po pár dnech podepsal úplně bez problému smlouvu v Německu a stejně tak se v Americe málokdo pohoršuje nad tím, že v NHL hraje více než padesát Rusů. A v tomto případě tady kastujeme s jediným efektem, že se všichni hádají a Kladno nemá brankáře.

Názory se různí i mezi politiky a například středočeská hejtmanka Petra Pecková (STAN) naopak na facebooku srdečně ocenila Haldaře, tedy radikálnější část kladenských fanoušků, kteří chtěli zápasy kvůli Hudáčkovi bojkotovat…

To si děláte legraci? Na to snad ani nemá cenu odpovídat. Připadá mi to jako nějaká ne příliš vhodná snaha paní hejtmanky o zviditelnění. Nyní tímto způsobem komentuje kladenský hokej, ale když měla dát přislíbenou dotaci na zimní stadion, aktivita jí scházela. V tomto ohledu je potřeba zopakovat, že město Kladno je největším přispěvatelem klubu a nedovolí si mluvit do toho, kdo má za Rytíře hrát a kdo nikoliv. A hejtmanka kraje, který klubu přispívá zlomkem toho, co by mohl a co dává město, bude de facto Jaromíru Jágrovi říkat, co má dělat? Přijde mi to od ní zhruba obdobně pitomé, jako slavný výrok paní Pekarové Adamové, abychom si kvůli drahým energiím vzali další svetr.