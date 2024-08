Jaromír Jágr při prvním tréninku Rytířů na ledě novinářům řekl, že nemá moc sponzorů, a navíc skončila podpora města. Je tedy definitivně pasé, že by město přeci jen A tým nakonec podpořilo 5 miliony korun, jako tomu bylo dosud?

Pokud Jaromír veřejně řekl, že skončila podpora města, tak to považuji za nehoráznost. V tom případě vůbec nechápe situaci. Město má na bedrech provoz zimáku, to máte nějakých 25 až 30 milionů korun ročně. Veškeré pronájmy na zimáku, jako jsou ledy, restaurace, stánky a podobně, jdou do kasy klubu. Zde se můžeme bavit o příjmech kolem 10 milionů korun, které město klubu přenechává. Na mládež jde dotace 8,5 milionu korun. Pozastavili jsme pouze pětimilionovou dotaci A týmu. Když vše sečtete, město Kladno přímo i nepřímo podporuje hokej částkou kolem 45 milionů ročně. A v této situaci řekne majitel klubu, že skončila podpora města? Domnívám se, že za takovou „nepodporu“ by jiní majitelé tleskali.

Navrácení dotace áčku jste přesto dosud nevyloučil…

Já jsem Jaromírovi před baráží do očí řekl, že při tomto stylu vedení, bez nějaké vize a chuti udělat zásadní změny, by to byly vyhozené peníze. Výsledkem je vždycky baráž, ať už dáváte A-týmu 5 milionů či nikoliv. A také proto mu asi nezbylo moc sponzorů, což v kombinaci s jeho jménem, bohužel, hovoří za vše. Proboha, vždyť je to Jaromír Jágr, celosvětový pojem! Všichni ho uznáváme jako výjimečného hokejistu, s respektem vzpomínám na jeho otce, ale zde jde o manažerské selhání v přímém přenosu a neustálé opakování stejných chyb, které nelze donekonečna přehlížet. Já už to neumím, ani z titulu své funkce nemohu. Mluvím bez skrupulí a jinak už to nejde. Trápí mě to.

Setkali jste se od té doby?

Jaromír pouze před několika dny zaslal mně a radním dopis s prosbou o odpuštění částky za pronájem zimního stadionu, která činí celkem 2 miliony korun ročně. Jako důvod mimo jiné uvádí, že klub je kvůli odlivu sponzorů v těžké situaci, ale i přes sportovní neúspěchy dělá nadále městu reklamu s velkým mediálním dopadem. Pokud je špatná reklama skutečně reklamou, tak ano. Hokejový klub totiž dělá dlouhodobě městu ostudu, jsme pro smích. Tak to je a neříká se mi to lehce. Umím být temperamentní, a proto se výrazově držím ještě hodně zkrátka. Buď jak buď, tuto částku ovšem odpustit nelze, město musí postupovat dle zákona a nemůže bezplatně soukromému subjektu pronajímat majetek. Jedná se o cenu v místě a čase obvyklou. To není o tom, zda něco chceme nebo nechceme odpustit, to je o tom, že to ze zákona odpustit nelze. Nehledě na to, že klubu jdou zmiňované příjmy z pronájmů.

Ale bych se vrátil k otázce, nesetkali jsme se, neznám jeho plány a nevím, co chce s klubem dělat dál. Jediné, co veřejně deklaroval bylo, že točí film a jde o jeho poslední sezonu. Co zamýšlí dělat s klubem v budoucnu, to netuším a celkem mě to děsí.

Co konkrétně vás děsí?

Úplně natvrdo? Za prvé se domnívám, že jsme zase jako vždy zcela jasný adept na baráž. A ta se donekonečna vyhrávat nedá. Vážných zájemců o extraligovou licenci je v Česku nyní několik a moc dobře vím, že na Kladně minimálně sondovali situaci. Takže mě děsí dvě věci, buď přímo sestup z extraligy anebo v případě záchrany následný prodej licence do jiného města. Chtěl bych, aby Jaromír vyložil karty na stůl a jasně řekl své záměry s klubem, nikoliv jen své hráčské. Že jde o jeho poslední sezonu víme, ale jde taky o poslední sezonu Rytířů? Odstěhuje se do Pittsburghu a prodá licenci do jiného města? Co má v plánu dosud nevím… Ujistil jsem ho, že hokej vždy podpoříme, ale musí to mít hlavu a patu, a že je současný stav nedůstojný nejen města a stoleté klubové tradice, ale i jména Jaromír Jágr. Evidentně bez výsledku.

Máte vy nějaké řešení?

Tady se vytvořil mýtus, že Jaromír Jágr je jediný, kdo může na Kladně hokej dělat, že je jeho spasitelem a vkládá do něj hromadu svých prostředků. Není tomu tak. Osobně už se domnívám, že by licenci měl někomu jinému předat a odejít. Ale předat ji někomu tady na Kladně, nikoliv prodat jinam. To je patrně jediná cesta k záchraně hokeje na Kladně. Budu se opakovat, musí přijít rázná změna. A vůbec mě to netěší, nikdo mě nemůže podezírat, že hokej není moje srdcová záležitost. Za sebe a své kolegy ve vedení města mohu slíbit, že uděláme maximum, aby tu extraligový hokej byl. A to nejen u týmu dospělých. Hodně energie i prostředků věnujeme mládeži.

U mládeže vám přímá podpora tedy dál smysl dává, vidíte zde progres? Problémy v mládeži jsou neoddiskutovatelné a juniorka nemá extraligu…

A jsme u toho zpět. Mládež za dlouholeté štědré podpory města a mimo jiné i nadnárodního silného sponzora ve spojení s osobností a značkou Jágr dopadla tak, že na tom nikdy v historii nebyla hůř. Další jasný příklad manažerského selhání. Proto jsme založili nový subjekt a snažíme se mládežnický hokej dostat ze suterénu. Hodně úsilí k tomu vynakládá Martin Vejvoda s Jirkou Burgerem a Jirkou Kuchlerem. Ale to může být běh na dlouhou trať, v čemž se, myslím, s Jaromírem asi v jediném shodujeme.

Podniknete nějaké konkrétní kroky?

Nezbývá než vyčkat. Budu ve střehu, protože v Jaromíra mám velmi omezenou důvěru. Obávám se, že díky tomuto rozhovoru bude mít pocit, že jsem mu poškodil mediální obraz, ale nad obsahem se ani nepozastaví. Ale to je můj subjektivní dojem.