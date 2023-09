Hokejové Kladno vstoupí do nové extraligové sezony v pátek od 18 hodin na ledě Olomouce. Cíle pro nový ročník? Vyhnout se baráži a nejlépe si zahrát alespoň předkolo play-off. „Přál bych si to hlavně kvůli kladenským fanouškům, kteří ukázali, že o hokej mají obrovský zájem i v dobách, kdy se výsledkově nedaří,“ nechal se slyšet sportovní manažer klubu Jiří Burger. V rozhovoru na klubovém webu se rozpovídal i o nevydařené přípravě a mládeži Rytířů.

Jiří Burger | Foto: Foto: Antonín Vydra

„Samozřejmě se chceme vyhnout baráži. Věřím, že reálným cílem je hrát předkolo play-off,“ vyhlásil Burger před startem nového ročníku. Hned v jeho úvodu se ale Kladno bude potýkat s absencemi hráčů kvůli zraněním i disciplinárnímu trestu.

„V úvodních zápasech budeme postrádat Denise Kusého, kterému se přenáší disciplinární trest z Finska. Ze zdravotních důvodů určitě na začátku sezóny do hry nezasáhne Matyáš Filip a menší zranění nepustí do hry ani Michaela Frolíka,“ prozradil sportovní manažer klubu s tím, že Frolík potěší fanoušky alespoň před nedělním prvním domácím zápasem, kdy slavnostně otevře nově vybavený fanshop a bude rozdávat autogramy.

Kusý, který posílil Rytíře před sezonou, by pak měl mužstvu chybět čtyři zápasy. Inkriminovaného faulu, za který obdržel disciplinární trest, se dopustil v posledním utkání loňské sezony.

Ostatní posily kromě Frolíka s Kusým by ale měly být na úvodní zápas připraveny, což platí i o Eduardsi Tralmaksovi, který do Česka přiletěl teprve v úterý.

„Stále jsme hledali způsob, jak kádr posílit. Otevřela se možnost přivést Eduardse, na kterého jsme měli skvělé reference přímo z organizace Providence Bruins. Je to vysoký silový hráč, který navíc dobře bruslí. Slibujeme si od něj mimo jiné zvýšení důrazu v předbrankovém prostoru. Jestli stačíme dotáhnout formální náležitosti, mohl by hrát už v pátek v Olomouci,“ uvedl Burger, který promluvil i o filozofii vybírání posil.

„V první řadě je potřeba si říct, že pracujeme s rozpočtem, jaký máme. Narovinu říkám, že TOP hráče z extraligy si dovolit nemůžeme. U ostatních zvažujeme poměr cena – výkon. Nechceme jít cestou podpisu průměrných hráčů odjinud za pro nás neodpovídající peníze. Než podepsat takové hráče, radši dáme šanci našim odchovancům a necháme je, aby se vypracovali. I tak ale myslím, že se nám letos podařilo do kádru přivést zajímavá jména,“ prozradil.

I přes příchod řady nových jmen se však Rytířům zápasová příprava výsledkově nevydařila. Kladno odehrálo devět zápasů, vyhrálo jen třikrát a pokaždé navíc vyzrálo jen na prvoligového soupeře. Jak tedy sportovní manažer hodnotí přípravu?

„Jako nepovedenou. Výsledky nebyly dobré a bohužel v některých zápasech i výkony. Na druhou stranu jsme pořád zkoušeli různé varianty, prakticky žádné utkání jsme neodehráli v plné sestavě. Vzali jsme si z toho, co jsme potřebovali. Větší starost mi dělá to, že se nám nevyhýbala zranění,“ řekl Burger.

„Po hokejové stránce mě mrzí odchod Adama Kubíka, ale jedna věc mě zklamala, a to, když jsem si přečetl, že jsme mohli být průbojnější a zůstal by. Tak velký zájem pokračovat na Kladně jsem z jeho strany neviděl,“ uvedl Burger.

Návrat juniorů do extraligy je stěžejním bodem

Velkým tématem léta byl pro něj i pro celý klub také restart mládeže. Z klubů PZ a Rytířů vznikl sloučením jediný a k řadě změn došlo i na trenérských postech.

„Chceme mládež dělat tak, abychom hráčům v první řadě nabídli kvalitní tréninkový proces a individuální přístup, který jim umožní maximální herní rozvoj. To, co možná ztrácíme v materiálních podmínkách, chceme vynahradit kvalitním tréninkovým programem, na kterém si klub v minulosti zakládal. Víme, že to nebude jednoduchá cesta, ale s Martinem Vejvodou a Jirkou Kuchlerem pracujeme na tom, abychom mládežnický hokej na Kladně pozvedli,“ prozradil Burger a promluvil o cílech klubové mládeže.

„Návrat juniorů do extraligy je pro nás jedním ze stěžejních bodů a doufáme, že se to podaří co nejdříve. Momentálně pro nás je těžké udržet kvalitní hráče v dorosteneckém věku, protože jim nemůžeme nabídnout vizi juniorské extraligy, na druhou stranu chceme jít cestou, kdy těm nejtalentovanějším s nejlepším přístupem dáme příležitost, nabídneme jim kontrakt a zapojíme je do přípravy s A-týmem. Tak jako jsme to udělali třeba v případě Pepy Trojny. To je cesta, kterou chceme jít,“ nastínil sportovní manažer Rytířů.