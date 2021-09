Na místě konání akce se společností Kaufland bude možné vyzvednout si na základě voucheru permanentku na novou sezonu, a to od 15:00 do 18:00.

Na středu 8. září nachytali Rytíři do Kauflandu zajímavou show. Zvou všechny fanoušky na celotýmovou autogramiádu, které by se měl zúčastnit i Jaromír Jágr jako nejžádanější podpisová hvězda rytířů i celého českého hokeje. Podepisování začne v v 17:00. Program s Rytíři však na místě začne už od 14:00. Ve vnitřních prostorech kladenské prodejny bude pokřtěna nová hokejová bašta, která se výrazně promítne v jejím vzhledu. Podle informací Deníku možná někteří z hráčů budou i obsluhovat, další budou asistovat kupujícím u ovoce a zeleniny.

Ještě než to všechno v pátek vypukne ostrým zápasem s Vítkovicemi, čekají hokejové Rytíře povinnosti k partnerům klubu a fanouškům. Odbydou si je v e středu odpoledne u obchodního domu Kaufland a budou to povinnosti i příjemné.

