Po týdnech spekulací konečně hokejové Kladno odtajnilo další podpisy smluv. Z nových tváří jsou to obránce Marek Baránek a útočník Matěj Beran, z už prověřených jmen jde o Marka Račuka, Adama Kubíka a Matyáše Filipa. Kladno má nyní na soupisce dva obránce a dvanáct útočníků, prioritou je sehnat skvělého gólmana a dvacetigólového střelce.

Nové posily hokejového Kladno, vlevo Marek Baránek, vpravo Matěj Beran. | Foto: Deník/ Jan Čech a Karel Pech

S trochu nadsázky lze říci, že Rytíři zaskočili za novými tvářemi do salaše. Ulovili totiž obránce z Košic Marka Baránka a útočníka Litoměřic Matěje Berana. Chybí už jen slovenská legenda Jerguš Bača …

Baránek je už prověřeným extraligovým borcem, do nejvyšší soutěže naskočil včetně play off 180krát. S Litvínovem dokonce v roce 2015 vybojoval mistrovský titul, to však téměř nehrál. Naopak za něj naskakoval do baráže, v níž Severočeši uhájili extraligovou příslušnost s Kladnem v roce 2018. Tehdy v osmém kole dal právě v Kladně vítěznou branku, která v podstatě Litvínov zachránila. S kým se naopak nezachránil, to byly Karlovy Vary v roce 2017, kdy tam hostoval.

Po sezoně 2019/20 Baránek v Litvínově skončil a pokoušel se o kontrakt v Českých Budějovicích. Neuspěl, ale sehnal dobré angažmá v Košicích, kde se mu vedle ex-kladenského Davida Růžičky dařilo a byl nejproduktivnějším obráncem mužstva (5+19 v 42 zápasech). "Umí hrát ofenzivně i defenzivně. Tuto univerzálnost budeme v naší obraně potřebovat," říká manažer Rytířů a zároveň jejich kouč David Čermák.

O příchodu Matěje Berana už jsme s předstihem informovali. Původem Plzeňák se zatím s extraligou trochu míjel. Už proto, že hrál v týmech s vysokými rozpočty, kde to mladí borci mají těžší. Doma s Plzni si nesedl s koučem Čihákem, zlepšil se v Pardubicích, pak dokonce zkusil štěstí ve Spartě. Nakonec zvolil před dvěma lety prvoligové Litoměřice a tam se stal postupně hvězdou silného žáru. Hlavně v uplynulém ročníku, kdy dokonce s 52 body vyhrál produktivitu Chance ligy a s Patrikem Miškářem zářili v každém zápase včetně těch proti Kladnu. Berana zresuscitoval kouč David Bruk, sám hráč mu za to děkuje. Z Pardubic se dobře zná s Ondřejem Machalou. "Matěj chtěl hrát extraligu a k nám přichází s vizitkou produktivního hráče, který díky svým parametrům pomůže v předbrankovém prostoru, kam jsme někoho takového potřebovali," uvedl David Čermák na adresu 190 cm vysokého borce.