Ani napotřetí to doma kladenským hokejistům nevyšlo. Do duelu s Brnem sice vkročili sympaticky, pak se ale prosadila hostující Kometa. Kladenské opět trápila koncovka. Čestný úspěch zaznamenali až v samotném závěru. „Těžko se to kouše. Musíme zjednodušit naši hru, tlačit se více do brány,“ trápilo obránce Ondřeje Slováčka, který s 26 minutami na ledě byl nejvytěžovanějším hráčem zápasu.

Ondřej Slováček v dresu Kladna | Foto: Foto: Antonín Vydra

Jak lze hodnotit další porážku?

Těžko. Pořád je to to samé. V posledních dvou zápasech jsme měli špatné starty. Dostali jsme góly v první minutě. S Libercem se to pak špatně dohánělo, když se soupeř dostane na koně. Tentokrát začátek nebyl špatný. Kometa ale také nehrála špatně, dobře bruslila. Svými chybami jsme jim dali šance, které proměnili. Naopak naše produktivita není dobrá. Dáváme už od přípravy hrozně málo gólů. Musíme zjednodušit naši hru, tlačit se více do brány. Těžko se to kouše. Musíme se ale z toho dostat sami. Nikdo jiný nám nepomůže.

Přitom jste měli slibný úvod, kdy jste Brno snad dvě minuty nepustili z pásma.

Takových pasáží, kdy jsme Kometu nepustili z pásma, bylo víc. Ale bylo to takové ježdění kolem. Pár šancí taky bylo, nějaké gólovky jsme neproměnili. Obecně hrajeme dokola. Nejdou nám střely. My beci nestřílíme na bránu, útočníci necloní. Je to věc celého týmu. Musíme se nad tím zamyslet a gólům jít víc naproti. Opět nás srazila i disciplína. Zase jsme měli moc faulů. Sice jsme z toho nedostali gól, ale je to dlouhé. Navíc to hrají stále ti samí hráči. Naopak ti, co to nehrají, tak mrznou na střídačce. Je to pro všechny těžké. Po zápasech se Spartou a Libercem jsme si řekli, že chceme být disciplinovanější. Nepovedlo se to a můžeme si za to jedině sami.

První trest přišel přitom až těsně před koncem druhé třetiny. Čím to je, že disciplína odejde? Nemůžou v tom hrát roli emoce?

Kdybychom to věděli, vše by bylo jednodušší. Nedovedu to popsat. Je toho hodně. Musíme si dávat bacha na hokejky, na držení, prostě na všechny fauly. Nemůžeme dávat záminky k tomu, aby nás rozhodčí mohl vyloučit. Zatím hrajeme oslabení dobře, ale i tak to bere hrozně moc sil.

Když bychom měli hledat něco pozitivního. Počtvrté v sezoně jste hráli dvojnásobné oslabení a nedostali jste z něj ani gól. Kde je jeho kouzlo?

V gólmanovi! Je špatně, že jsme během šesti zápasů byli už tolikrát ve třech. Oslabení nám sice funguje, ale to nám zápasy nevyhraje, když nedáme góly. Z pozitivního bych rád vytáhnul Jirku Ticháčka. Na něj je radost se dívat. Boduje, hraje výborně. Když bych měl ještě vypíchnout pozitiva u jednotlivců, tak jsou to gólmani. Poslední zápasy jsme jim sice moc nepomohli, ale oni nás drží. Další pozitiva si musíme vybudovat od začátku. V prvních zápasech nebyly naše výkony vůbec špatné. Teď jsme se přestali tlačit do brány. Musíme začít od malých věcí.

Teď vás čeká další důležitý a těžký zápas v Plzni. Jak se na něj nachystat?

Každý soupeř je těžký. Jen bych se opakoval – musíme hrát jednoduše. Loni jsme v Plzni hráli super zápasy. Musíme si na to vzpomenout a hrát drze a dravě. Být před bránou víc nepříjemní a jít si pro góly. Na jeden gól se dá vyhrát maximálně jeden dva zápasy v sezoně. Potřebujeme dát tři čtyři branky. Zvlášť doma, kdy dostaneme diváky víc do varu. Neříkám, že obraz hry je úplně špatný. Chyby jsou na obou stranách. Jen my je nedovedeme potrestat.