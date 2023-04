Procházka měl po pauze hokejovou žízeň, hattrickem řídil výhru v Pardubicích

/FOTOGALERIE/ Hodně špatně vstoupili do třetího přípravného zápasu před baráží hokejisté Kladna. Ve velké pardubické aréně je mladíci z domácího béčka mačkali a první část zaslouženě vyhráli. Až pak Rytíři bez kapitána Plekance zabrali, třemi rychlými brankami stav otočili a začali hrát hokej, jaký by mohl v bojích o bytí a nebytí být konkurenceschopný. Hlavní postavou duelu byl navrátilec do sestavy Martin Procházka, nejlepší hráč hostů zaznamenal při výhře svého týmu 6:4 hattrick.

12. kolo extraligy: Rytíři Kladno - HC Motor České Budějovice. Martin Procházka | Foto: Roman Mareš