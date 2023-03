S Vary vám už o nic nešlo. Jak se dá takový zápas vůbec hodnotit? Šli jsme do zápasu s tím, že chceme vyhrát. Nic nepodcenit. Takové zápasy jsou těžké. Nechci Vary úplně soudit, ale řekl bych, že nás podcenily. Měly ještě o co hrát. Ale vyhráli jsme, bereme tři body a pro naši psychiku do dalších dní to bude jen dobře.

Jak se po rozhodujícím zápase v Českých Budějovicích hledala motivace?

Samozřejmě je to těžké. Jsme profesionálové, co musí na ledě odevzdat maximum. S tím jsme do toho šli.

Jak jste se s těžkou prohrou srovnali?

Těžko. Je to hrozně náročné. Musíme se s tím smířit, hodit to za hlavu. Vzít si jen to dobré ze zápasu s Karlovými Vary, aby nám to do baráže pomohlo.

Byl v kabině i nějaký proslov?

Bylo ticho, beznaděj, smutek, nasr*nost. Vše dohromady. Osobně jsem tomu ještě do sobotního rána nevěřil. Doufal jsem, že je to sen, ze kterého se ještě probudím. Bohužel ne.

Na cestu do baráže slabá náplast, lázeňský skalp

Co byly zlomové věci, které vás přivedly do baráže?

Detaily v určitých zápasech. Když si některé vybavím, měli jsme je jasně vyhrát. Buď jsme prohráli nebo ztratili nějaký bod. Když si promítnu sezonu a vzpomenu na zápasy, kde jsme takhle přišli o body, tak to jsou přesně ty detaily, které nás do baráže dostaly. Takhle o pár bodů. Ty jsme během sezony klidně mohli uhrát.

Čeká vás dlouhé čekání na baráž. Tušíte už nějaký program přípravy?

Vůbec netušíme. Je to úplně šílené čekat tak dlouho na další zápas. Uvidíme, co bude. To nám asi řeknou teď po zápase.

Víte, jaké bude nejen to čekání, ale i baráž?

Asi šílené, strašné. Ptal jsem se spoluhráčů a ti mi řekli to samé. Čekat takhle dlouho. Možná budou nějaké přáteláky. Každý zápas dobrý, kdyby se sehnal. Ale budeme si muset hlavně nastavit hlavy tak, abychom do baráže pak vletěli na sto procent.

Asi půjdete do baráže jako favorit. Jak se s touto rolí popasovat?

Je to hokej a může se stát cokoliv. Nám se nemusí povést první zápas, vítěz první ligy může přijít ve velkém laufu. Neříkal bych, že je to jasné. Musíme jít do toho naplno a urvat to bojovností, disciplinovaností a důrazem.

Musíme jít do baráže, jak kdybychom hráli se Spartou, velí Matyáš Filip

Máte nějaké přání na barážového soupeře?

Sám tohle nemám. Nechci si vybírat. Ale třeba Ondra Slováček je ze Vsetína a říkal, že by Vsetín nechtěl. Jiní zase nechtějí Jihlavu či Zlín. Je to roztříštěné.

Může vás nakopnout, že jste byli schopní potrápit i silné soupeře?

Přesně tak. Obrali jsme silné soupeře, ale pak jsme prohrávali se soupeři, které jsme měli porazit. Budějovice nás třikrát porazily. To je ten rozdíl.

Matyáš Filip minule říkal, že nestačí hrát jen váš standard, ale musíte bojovat jako proti Spartě. Jak se k tomu nakopnout, aby nezůstalo jen u řečí?

To má rozhodně Maty pravdu. Ale jak se nakopnout? K tomu každý musí přistoupit sám zodpovědně. Kdykoliv jde na led, tak odvést výkon, jako by se hrálo proti Spartě nebo Třinci. To je o přípravě na hlavu.

Jan ŠEJHL