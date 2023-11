Ve znamení rozlučky s bohatou kariérou se nesl začátek extraligového utkání Kladna proti Plzni. Domácí Rytíři se dovedli dostat z nepříjemné situace, kdy prohrávali 0:2. Obrat mohl dokonat Michael Frolík, který měl dvě veliké šance. Puk ale za záda brankáře Pavláta dostat nedovedl. Naopak po chybě v poslední minutě odvážejí všechny body Západočeši. „Zasloužili jsme si to dotáhnout do prodloužení. Pak ale přijde blbý okamžik. Musíme se podívat na chyby, aby se to neopakovalo,“ hlásil zklamaný Frolík, který pořád ještě na první trefu sezony čeká.

Hokejová extraliga: Michael Frolík na první gól pořád čeká. | Foto: Foto: Roman Mareš

Sahali jste po obratu, což ale nakonec nevyšlo. Co se k tomu dá říct?

Těžká prohra, složitě se polyká. Většinu zápasu jsme byli lepší. Trochu nám utekl začátek, od okamžiku, kdy Plzeň dala na 0:2, tak jsme byli lepší tým. Od nás byla výborná druhá třetina, kdy jsme se vrátili do zápasu. Skoro celou třetinu jsme hráli u nich v pásmu. Ve třetí třetině také. Já tam měl úplně prázdnou bránu, dorážku. To musí být góly, jde to za mnou. Pak nám zápas uteče hloupou chybou na konci, kdy nám tam dorazí puk půl minuty před koncem. Už několikrát jsme si říkali, že to se nám nesmí stávat. Utíkají nám důležité body.

Bylo vidět, že jste něco po výprasku v Brně chtěli změnit?

Byli jsme všichni naštvaní. Tak jsme chtěli na Plzeň vletět. Byl to od nás dobrý zápas, točili jsme Plzeň u nich ve třetině. Bohužel hořká prohra. Musíme si ukázat chyby. A také ty dobré úseky, o kterých si chceme říct, že takhle musíme hrát pořád. Pak můžeme myslet na úspěch.

Po rozlučce s kapitánem zase hořký konec. Plzeň rozhodla půl minuty před koncem

Měl jste šance konečně prolomit letošní čekání na gól.

Je to letos nějaké zakleté. Snažím se pracovat na tréninku, střílet. Bohužel to tam nepadá. Do šancí se dostávám, ale bohužel ani jako naší lajně to tam nespadne. Chtělo by to nějaký haluzák, aby se nakoplo naše sebevědomí. Bohužel jsem puk dostal trochu pod nohy, poslal jsem to křížem a gólman proti ní vystrčil beton.

Jak vás osobně trápí, že vám to tam nepadá?

Není to nic příjemného. Jsem tu od toho, abych klukům pomohl i bodově. Snažím se makat na tréninku, po tréninku dál střílet, ale nepadá to tam. Musím se snažit na to nemyslet. Pamatuju si, že jsem měl sezonu, kdy jsem dvacet zápasů nedal gól a pak mi to tam začalo padat a dal jsem za sezonu deset patnáct gólů.

Jaký pro vás byla rozlučka s Tomášem Plekancem?

Těšil jsem se, že si s ním letos zahraju. V létě jsme si říkali, že bychom si mohli zahrát. Bohužel zdraví řeklo svoje. Je to těžké. Ale je pocta se s ním takhle rozloučit. Měl to hezké. Zdraví je v tomhle důležitější. Přeji mu, aby se mu dařilo v důchodu, ať si užívá rodinu. Jsem rád, že jsem měl tu čest ho potkat, zahrát si s ním. Je to legenda českého hokeje.

Díky, legendo! Plekanec se rozloučil doma s kariérou

Jak moc to bude pro Kladno těžké bez Plekance?

Takový hráč chybí. Hodně na buly. Hrával většinu vhazování v útočném i obranném pásmu, v oslabení. Byl v nich výborný. Je to ztráta. K hokeji ale zranění patří a my se s tím musíme poprat. Je to šance pro mladé kluky, aby se zlepšili.

Plekanec je o šest let starší než vy. Vnímal jste ho už jako dorostence, že v něm roste talent?

Pamatuju si ho. Byl totiž ve stejném ročníku jako brácha. Spolu hráli v dorostech a juniorech. Takže jsem na něj chodil koukat a Plekyho jsem znal od mládí. I jsem k nim chodil do kabiny. Nevím, jestli už byl takový talent od mládí. Hodně ale vyletěl, když byl draftovaný. Tři roky na farmě mu hodně pomohly.

Darovali jste mu zlatou hokejku. Jak se vybírala?

Šlo to trochu mimo mě. Kluci se ale složili po vzoru NHL. Trochu jsme to okopírovali. Je to super památka. Hezký dárek, co si může vystavit.