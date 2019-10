Co bylo za tím, že jako první prolomil bezgólový stav soupeř?

Byla to zase lekce z proměňování šancí. Myslím, že jsme jich tam zase měli spoustu. Chybí nám tam první gól. Naopak soupeř to proměnil a prolomil.

Ze stavu 0:2 jste se ale nesesypali. Čím to bylo?

Asi jsme zůstali hrát stále stejně. Jiné zápasy jsme měli problém, že jsme jeden gól dostali a pak nám tam napadaly další čtyři.

Pozorujete ve vaší hře zlepšení?

Jo, že jsme nedostali pět a víc gólů. (usmívá se) Myslím, že jsme byli trpěliví, nepropadali a hráli lépe dozadu. Řekli jsme si k tomu své. Ale stále na tom musíme pracovat. Není to stále konečné.

Vystřelil jste Kladnu svým gólem první bod. Jak se seběhl?

Brady (Austin) mi tam dal krásnou křížnou přihrávku. Puk se mi hodně klepal, ale snažil jsem se to trefit pod lapačku a naštěstí to vyšlo. Ani jsem nad tím víc nepřemýšlel a prostě jsem vystřelil.

Ze začátku působil gólman Vítkovic nejistě. Viděl jste to také tak?

No, myslím. Nejen v přesilovkách to z něj padalo, odráželo se. Škoda, že jsme tam něco nezametli. Ale nepřišlo to.

Vývoj utkání hodně ovlivnila přesilovka pět na tři…

S vyloučeními se potýkáme pořád. Naštěstí to kluci dobře ubránili, ale hned po konci oslabení to tam stejně padlo.

Čtyři minuty před koncem jste ještě prohrávali 0:2. Co jste si na střídačce řekli?

Stále jsme si říkali, že musíme dát jeden gól a třeba přijde i druhý. Pořád to bylo o tom jednom gólu, abychom ho dali.

Může vás první bod nastartovat?

Tentokrát to klidně mohly být tři. Tak alespoň ten jeden. Ale uvidíme v dalších zápasech, jestli nás to nakopne. Teď pojedeme do Zlína, tak musíme zůstat trpěliví, hrát dobře dozadu. To nám může přinést další body.

Pomohla vám třeba i třeba druhá půlka zápasu ve Varech, kdy jste se ještě vraceli do hry?

To také. Ale tam nám to vyšlo, že jsme dali nějaké góly. Škoda, že jsme na to nenavázali.

Oproti minulému zápasu jste nastoupili v promíchané sestavě. Jaký to na vás mělo vliv?

Trenéři to promíchali. Některé lajny dostávaly víc gólů, tak se to trenéři pokusili víc rozložit. Navíc se asi více rozložili bruslaři, kdy Strny šel z naší lajny, aby jinde pomohl víc dozadu.

Vždy jste hrál na levém křídle, letos ale více hrajete vpravo. Jak vám to vyhovuje?

Loni jsme se to v play-off musel naučit, když jsem šel hrát ke Strnymu s Vampym a zůstalo mi to. Nemůžu si na to stěžovat. Loni jsem si na to zvykal, letos už jsem tak hrál i v přípravě, takže myslím, že dobrý.

Zlín je nyní poslední, páteční zápas by se tak dal nazvat soubojem o poslední místo…

To se snad tak nedá říct, že bychom v pátém kole hráli o poslední místo (usmívá se). Musíme k tomu přistoupit od začátku jako proti Vítkovicím a věřit, že proměníme ty šance. Pokud dáme nějaké góly, musíme věřit, že bychom to pak zlomili.

Jan ŠEJHL