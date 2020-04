Prvňáky můžete hlásit do hokejových tříd na dvanáctce

Osm hokejových tříd plus skvělá historie v podobě mnoha kladenských hráčů, kteří školou prošli. Máte-li doma malého prvňáka, který by do hokejové třídy rád chodil a využíval od nového školního roku uzpůsobeného školního režimu, neváhejte a přihlaste ho na 12. ZŠ Brjanská v Rozdělově.

Jakub Voráček navštívil svou bývalou školu, 12. ZŠ v Rozdělově. | Foto: Deník/ Rudolf Muzika