Další těsnou porážku – 2:4 si připsali hokejisté Kladna na ledě Hradce Králové, naopak domácí Mountfield zlomil sérii čtyř proher v řadě. Hosté sice nezahráli špatný duel, ale zase jim chyběl kousek k úspěchu. Bod naopak získal jejich aktuálně největší sok z Mladé Boleslavi a zase se jim v tabulce přiblížil. Zajímavé je, že Kladno a Hradec na sebe narazí v neděli znovu, jen si prohodí pořadatelství. Mezitím čeká Rytíře páteční venkovní výjezd do Plzně.

Extraliga - 47. kolo: Mountfield HK - Rytíři Kladno. | Foto: Lubomír Douděra

Kladno přijelo do Hradce už s posilou do brány, zatím náhradníkem Júliem Hudáčkem, zato ale bez Jakuba Voráčka. Ten má na ruskou invazi na Ukrajinu nekompromisní názory, zatímco Hudáček před časem chytal v KHL a netajil se tím, že první řeší kvalitní angažmá a výplatu, teprve pak ostatní věci. Voráček každopádně chyběl údajně kvůli rodinným záležitostem a uvidí se, zda se na střídačku Rytířů vrátí.

„Já o příchodech hráčů nerozhoduji, a proč Jakub nebyl, nevím,“ odmítl po utkání pitvat situaci ohledně slovenského brankáře kladenský asistent kouče Pavel Skrbek.

V sestavě však přece jen jeden Voráček byl, zkušený obránce Tomáš jako tradiční výpomoc z prvoligové Poruby zase zahrál velmi dobře a je škoda, že nenastupuje v extralize pravidelně.

Kladno zápas zahájilo podobně jako poslední dva: v útoku sice hodně nadějně s řadou pěkných akcí a šancí, ale vzadu s hromadou chyb. I proto dostalo v první části tři góly a to ještě brankář Bow chytil kanadskému krajanovi Blainovi trestné střílení.

Trenér Radek Gardoň vychoval pět reprezentantů z dvacítky. Jak je vidí?

Do první pauzy padlo pět branek, jedinou však obstaral český hráč Pavelka ve službách Hradce. Zbylé góly obstarali cizinci, za Kladno se poprvé v sezoně prosadil obránce Martenet a pouhé dvě vteřiny před sirénou po objetí brány výborný Tralmaks.

Ve zbytku utkání už se střelecké mušky hráčů zadrhly. Mountfield nevyužil ve druhé třetině tlak ani dlouhou přesilovku pět na tři, hosté v rušových akcích spálili Melkou a Tralmaksem velké šance. A když jeli tři Kladeňáci v čele s Jágrem sami na Lukáše, vše pokazili ofsajdem…

O vyrovnání se pokoušeli i v posledním dějství, jenže Hradec na rozdíl od nich umí těsný náskok udržet a při power-play, když ex-kladenský Lukáš vytěsnil šanci Tralmakse, pečetil skóre do odkryté klece Jergl.

„Neodehráli jsme špatné utkání, měli jsme dobrý pohyb a na to, kolik jsme si vytvořili šancí, měli jsme velkou šanci bodovat,“ mínil Pavel Skrbek, podle něhož chybělo při zakončení hráčům víc klidu na hokejkách. „A když jedeme tři sami na bránu, vjedeme si do ofsajdu,“ hlesl zklamaně s tím, že hodnocení je jako kolovrátek. „Nehrajeme špatně, ale body prostě nezískáme,“ dodal asistent Rytířů.

Domácí asistent Peter Frühauf přiznal, že Hradec byl po čtyřech prohrách pod tlakem a bylo to znát. „A když už jsme si vytvořili náskok 3:1, vše nám zkomplikoval gól Kladna dvě vteřiny před koncem, což změnilo momentum zápasu. Kladno dobře bránilo a bylo nebezpečné do konce, my začali hru komplikovat. I díky výbornému Lukášovi v bráně jsme to zvládli, byl základním kamenem našeho vítězství,“ oddechl si Peter Frühauf.

Jen s úsměvem odmítl komentovat Lukášův pokus v závěru, kdy chtěl trefit prázdnou bránu Kladna a místo toho puk sklepl Smoleňák.

Tam byl Jan Lukáš kousíček od toho, aby se z hrdiny stal vyvrhelem…

Mountfield HK – Rytíři Kladno 4:2 (3:2, 0:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 9. Perret (Šťastný, Pavelka), 17. Estephan (Šťastný, Miškář), 19. Pavelka (Pláněk, Perret), 60. Jergl (Okuliar) – 16. Martenet (Sideroff, Jarůšek), 20. Tralmaks. Rozhodčí: Kika, Sýkora – Svoboda, Zíka. Vyloučení: 3:5. Využití: 1:0. Diváků: 4396.

Mountfield: Lukáš – Kalina, Blain, Pavelka, Pláněk, Marcel, Freibergs, Gaspar – Šťastný, Miškář, Estephan – Perret, Tamáši, Jasper – Okuliar, Lalancette, Jergl – Zachar, Pilař, Eberle.

Kladno: Bow – Ticháček, Hejda, Veber, Slováček, Martenet, Voráček - Kusý, Jarůšek, Sideroff –Smoleňák, Melka, Procházka – Jágr, Pytlík, Tralmaks – Bláha, Babka, Vimmer.