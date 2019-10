Jaké jsou vaše pocity po návratu do extraligy?

Je to škoda. První čtyři góly jsme si dali de facto sami po individuálních chybách. Všechno byly góly v oslabení či hned po něm, poslední dokonce v naší přesilovce, kdy jsme je soupeři darovali. Třinec má výborný tým a když tu šanci dostane, tak ji využije.

Mohla vás ovlivnit nervozita?

Je to možné. Tak do půlky zápasu jsme odhazovali spoustu puků od sebe, i když jsme měli čas a nikdo na nás nešel. Takže tam se možná nervozita promítla. Ve třetí třetině jsme ale zapnuli a hráli trochu uvolněněji.

Vrátili jste se do hry, ale za stavu 4:2 se opět prosadil soupeř. Co se tam stalo?

Vyjel nám tam hráč z rohu. To se nám nemůže stát. Místo toho tam naopak další dojel až do brány a ještě dorazil. Třinec má vynikající mužstvo, ale tohle si nemůžeme dovolit. Ty góly jsme jim darovali, tohle je prostě naše vina.

Jak byste hodnotil výkon Kladenských?

Docela dobrý. V první třetině jsme tam měli přesilovku, kdy jsme to mohli zvrátit na naši stranu a nevyužili jsme. Ale to může být tím, že to pro hodně kluků byl první zápas v extralize. Ale bojovali jsme až do konce a věřím, že můžeme soupeře obírat o body, když budeme takhle pokračovat.

Vracíte se do zápasového tempa a na ledě jste dostával celkem velký prostor, chodil jste na přesilovky…

Na přesilovky nemusíte mít kondici. Možná i vypadaly hezky, ale když nedáme gól, tak je to k ničemu. Musíme to proměňovat a každý si musí čas na přesilovce vysloužit tím, že je budeme využívat. Na tom je stejně třeba zapracovat a být agresivnější do brány.

Jaké je tempo extraligy?

Tempo je stejné, jak si pamatuji. Nemůžu říct, že by bylo jiné. Naopak třeba druhá nejvyšší švédská liga, kde jsem hrál loni, byla rychlejší než extraliga. Ale je vidět, že kvalita tu je. Ale pokud budeme dělat takové chyby… I já jsem tam chyboval, když jsem odevzdal puk a soupeř jel dva na jednoho. A byl z toho nádherný gól.

Nemohlo vás ovlivnit, že na ledě chyběl Jaromír Jágr?

Určitě bychom měli větší klid na hokejce, ale on tu byl s námi v šatně, mluvil s námi. To bylo také znát. Ale kdyby byl na ledě, možná by i soupeř měl trochu respekt, naše pětky by se víc rozložily. Takhle je těžké.

Nemáte úplně nejlepší pověst. Berete to jako šanci si ji v Kladně napravit?

Snažím se pomoct týmu a svou pověst neřeším. Nepřišel jsem do Kladna očišťovat si jméno, ale hrát hokej. A proto musím odehrát co nejvíc, abych se do toho dostal. Sám vím, že to ode mě nebylo ideální a očekávám od sebe víc. Ale je to první zápas v ostrém tempu. Jsem rád, že v Kladně mám dostatek času, abych se do toho zase dostal.

Některé fauly Kladenských by se daly popsat jako zbytečné. Co se s tím dá dělat?

Beru to jako chyby. Některá vyloučení asi byla z frustrace. Moc si to nedovedu vysvětlit. O tom se musíme pobavit. Ale určitě nikdo z nás nechtěl oslabit tým. Tohle se prostě stane. Víme, že nám to rozhodčí nebudou tolerovat, a tak se z toho musíme poučit a fauly eliminovat.

Hned dvakrát v utkání padly dva góly v rychlém sledu. Jak se toho vyvarovat?

Když dáte šanci takovému mužstvu, které loni vyhrálo extraligu, přesilovku 5/3, tak co se dá čekat. Proto tu extraligu vyhráli. Protože když dostanou šanci, tak ji využijí. Kdybychom to brali pouze na hru pět na pět, tak to bylo vyrovnané.

Ve druhé třetině jste bránil situaci dva na jednoho jako poslední hráč. Jak jste se v té pozici cítil?

Bek tam vyrazil, tak jsem musel zaskočit. Hrajeme přesilovku čtyři útočníci, tak někdo vzadu být musí. V tu chvíli nad tím člověk nemůže přemýšlet. Hlídal jsem si, aby tam nepřišla přihrávka a brankář si hlídal střelu. Tak by to hrál asi každý jiný obránce.

Hned v neděli vás čeká zápas s Hradcem. Co udělat proto, abyste hodili výsledek z Třince za hlavu?

Není moc času se v tom babrat a jak říkáte, v neděli je další zápas. Musíme do toho jít s čistou hlavou, ale přitom si ukázat chyby a do příště se jich vyvarovat. Ale viděl jsem tam i hodně pozitiv. Například v bruslení jsme jim stačili, ve hře pět na pět jsme nehráli vůbec zle. Třeba to příště budeme my, komu tam ty přesilovky padnou.

