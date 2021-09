Slavia je sice jen prvoligová, ale nováček extraligy z Kladna si výhru nad ní musí cenit, zvlášť když Pražané dali dohromady silný tým s řadou bývalých Kladeňáků. Bohužel, výhra 3:2 má jednu velkou šmouhu, zranil se Jaromír Jágr.

Finále Chance ligy Kladno - Jihlava, druhý zápas, Jaromír Jágr | Foto: Antonín Vydra

Ač je mu skoro padesát a uklízí se do čtvrté formace, je Jaromír Jágr pořád v centru dění. Tentokrát dokonce i na postu centra, snad poprvé od návratu z KHL. V Edenu už po sto vteřinách nádherně připravil první gól Hlavovi a měl i sám několik velkých šancí. Zápas ovšem nedohrál. Ve třetí třetině si ho vyhlédla dvojice slávistů Barák – Šteiner a tvrdě ho rukama poslali proti mantinelu. Jágr se uhodil do hlavy a musel do kabiny, zatímco Jake Dotchin se ho jal tvrdě pomstít a zbil Baráka. "Nevím, jak na tom Jarda je, už opustil stadion. Je ale správně, že to tam jel Jake Dotchin vyřešit, od toho ho tady máme,“ řekl kouč Kladna David Čermák. V zápise o utkání má Jágr uvedeno zranění ramene.