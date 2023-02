Bylo to vaše první střídání, když jste se gólově prosadil, že?

Jo, jo, hned při první střídání. Vlítnul jsem tam a byl z toho důležitý gól. Přijel jsem do útočného pásma a hned jsem dostal puk mezi kruhy. To byla první šance. Pak jsem puk vybojoval, z toho byla druhá šance. Potřetí už jsem puk jen tak pinknul a byl z toho gól.

Jaké je naskočit takhle až v půli utkání?

Není to nic moc. Sedíte celou třetinu, musíte se nějak rozhýbat. Ale já jsem fyzicky připravený a jen jsem čekal, jestli dostanu šanci, abych tam mohl vlítnout.

Co jste si před začátkem říkali? Přeci jen prohra by pro vás byla velkou komplikací ve snaze vyhnout se baráži.

Nic se nemuselo říkat. Snad každý ví, o co jde. Každý zná tabulku nazpaměť. Věděli jsme, že je to ohromně důležitý zápas. A podle toho jsme k tomu přistoupili. Dopadlo to dobře.

Je vítězství pro vás vzpruha?

Je vzpruha, že jsme si ukázali, že umíme hrát dobře. Takhle jsme dlouho nehráli. Musíme pokračovat v takových výkonech, abychom ještě udělali poskočili v tabulce.

Na gól jste dlouho čekal. Pomůže vám?

Asi to úleva je. Ale zase to úplně neřeším. Víc jsem řešil, že jsem dostal snad po dvou měsících šanci, co jsem jen seděl. Dostal jsem sice jen chviličku. Ale nic neřeším a hraju.

Jaké je to popasovat se s rolí náhradníka?

Není to nic moc. Já s tím moc spokojený nejsem, ale takhle to vyhodnocují trenéři. S tím nic neudělám.

Na druhou stranu ve třetí třetině jste dostal prostor v prvním útoku. Je to pro vás svým způsobem ocenění?

Nevím, jestli to bylo ocenění. Nakonec jsme tam takhle šli asi jen třikrát. Ale snažil jsem se odvést černou práci, odbruslit to. Měl jsem nějaký puk. Nehráli jsme v našem obranném pásmu, takže dobré.

Věříte ještě, že se dá vyhnout baráži?

Určitě. Musíme pokračovat v dobrých výkonech, hrát tak, jak proti Litvínovu. Věřím, že se ještě vyšvihneme.

V pátém kole jste se v Litvínově zranil. Je to pro vás tímto trochu speciální soupeř?

Moc to takhle nemám. Zranil jsem se tam na dlouho, ale neřeším to. Je pravda, že mi to hodně ovlivnilo sezonu, dlouho jsem se léčil. Ale to bohužel nevrátím.

