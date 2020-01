Rytíři opět bez Jaromíra Jágra, ale znovu s Petrem Vampolou měli ideální vstup do těžkého zápasu, když ve 24. minutě vedli s trochou štěstí už o tři branky. Pak ale přenechali aktivitu soupeři a ten skóre otočil podobně jako to udělali Rytíři ve vzájemném utkání v Kladně, kde prohrávali 0:2, ale nakonec brali tři body. To však pardubickému Dynamu nedovolili, po vyrovnání je znovu podržel brankář Godla a nakonec mají příjemné dva bodíky.

Lehký úvod nabídli domácí Kladnu sami. Eklundovu zadovku čapl za bránou O´Donnell a kanadským důrazem poslal puk za Kacetla poprvé. Šok domácím obstaral 1,1 vteřiny před koncem první části Stach, který z křídla využil přesilovku. Kladenští přežili nápor Dynama v úvodu druhé třetiny i pomocí Hovorky, jenž za překonaným Godlou odpálil puk z brankové čáry. Prakticky vzápětí ujeli do přečíslení a Melka po pěkné kličce dal už na 0:3.

Domácí byli na ručník, jenže při vyloučení Machače je zvedla rána Zdráhala. Následně už halu našlapanou devíti tisíci diváky naplno probral dorážkou Poulíček – 2:3.

V poslední minutě třetiny neudržel nervy brankář Godla, v oslabení oplácel jeden z atak na svou osobu a Pardubice měly výhodu přesilovky pět na tři. Tu sice po pauze nevyužily, ale hned po ní se trefil Mandát a začalo se nanovo.

Pardubice se s vichrem v zádech tlačily před Godlu, ten ovšem už zůstal neprůstřelný a v prodloužení trefil Rytířům sladkou laskominu Kanaďan Austin svým desátým zásahem v sezoně!

„Jestli někdo čeká, že budu chválit kluky za to, že jsme se vrátili do zápasu, tak to neudělám. Je nepochopitelné, jak do zápasů vstupujeme. Co si to dovolujeme? Takto hrát doma…,“ rozčiloval se hlavní trenér Pardubic Milan Razým. „Věnujeme soupeři laciné branky, až potom začínáme hrát. A na naše góly se strašně nadřeme,“ dodal.

"Kdyby nám před zápasem někdo řekl, že si odvezeme z Pardubic dva body, tak bychom to brali. Když to bylo 3:0 pro nás, tak už to není takové. Začali jsme hrát zbytečně pasivně, nakonec jsme rádi za ten jeden bod navíc," řekl kladenský trenér David Čermák.

„To, že se nám podařilo vrátit do zápasu a získat bod, je strašně málo. Málo k tomu, abychom se dotáhli na boj o záchranu a získávali body. Musíme přidat,“ doplnil ještě Milan Razým.

Dynamo Pardubice – Rytíři Kladno 3:4 pp (0:2, 2:1, 1:0 – 0:1)

Branky a nahrávky: 28. J. Zdráhal (D. Kindl), 33. Poulíček (Kusý), 41. Mandát (Mikuš, Tybor) – 14. O'Donnell, 20. Stach (Melka, Nash), 25. Melka (Stach), 64. Austin (Zikmund). Rozhodčí: Hradil, Šindel – Frodl, Špringl. Vyloučení: 3:4. Využití: 2:1. Diváků: 9357.

Pardubice: Kacetl – J. Kolář, J. Zdráhal, Eklund, T. Voráček, Mikuš, Ivan, Hrádek – Svačina, Mandát, Tybor – Machala, Harju, D. Kindl – Látal, Poulíček, Blümel – Kusý, R. Vlach, Jenyš.

Kladno: Godla – Austin, Nash, Lakos, Kehar, Romančík, Barinka, Zajíc – Strnad, Vampola, Redlich – Zikmund, Machač, Hovorka – Melka, Stach, Š. Bláha – O'Donnell, T. Kaut, Hajný.