Čtvrtý přípravný zápas. Začíná hra mít své parametry?

Nevím, zatím je tam hodně nedostatků. Je před námi spousta práce. Ještě měsíc chybí do startu extraligy. Pár věcí je tam dobrých, ale na druhou stranu je tam i spousta chyb. Máme ještě co zlepšovat.

Byly by Karlovy Vary tím soupeřem, se kterým byste se chtěli alespoň tabulkově rovnat?

Je to zatím příprava, tak bych to nerad hodnotil. Týmy nehrají tak, jak budou hrát v extralize. Ale ještě to není ono. Uvidíme za měsíc, za dva, jak na tom jsme.

Jak se vám hrálo na malém berounském zimáku?

Bylo to příjemné. I když tu bylo jen tisíc lidí, byl to plný zimák. Atmosféra byla fajn a všichni si užíváme, že lidi můžou přijít na hokej. Snad to tak zůstane.

Dal jste moc pěkný gól ze vzduchu. Co vám pak spoluhráči na střídačce říkali?

Že jsem dobrý tenista. Já jim teda říkal, že spíš baseballista. Ale prý tenista. Tak nevím (směje se).

Hrajete mezi dvěma Kanaďany. Sedá si už vaše hra?

Pár věcí je tam dobrých. Ale v průběhu přípravy ještě budeme zkoušet různé kombinace. Uvidíme, co bude nejlepší.

V bráně občas čaruje Landon Bow. Jak se vám zatím zdá?

Chytá výborně. Každý zápas chytil pár dobrých šancí. V sezoně na něj budeme hodně spoléhat. Snad nám pomůže k výsledkům.

JAN ŠEJHL