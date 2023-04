Je hotovo, hokejové Kladno slaví! Rytíři si v nejkratším možném čase zajistili extraligovou příslušnost také pro příští ročník. Ve Zlíně vyhráli nad domácími Berany páteční duel 1:0 a v celé barážové sérii triumfovali v poměru 4:0 na zápasy. Jedinou branku vstřelil stejně jako v utkání číslo jedna Miroslav Indrák.

Hokejisté Kladna porazili Zlín i ve čtvrtém barážovém utkání a zajistili si extraligu i pro další ročník. | Foto: Roman Mareš

"Myslím, že jsme to zvládli dobře. Je to čtyři nula na zápasy, ale bylo to těžší, než to vypadá," ulevil si po utkání do kamery 02 TV trenér Kladna Otakar Vejvoda.

"Samozřejmě jsme rádi, že jsme to uhráli. Ale pro mě to teď znovu začíná," přidal se hrající majitel Kladna Jaromír Jágr, podle kterého byly klíčem k udržení kromě kvalitní přípravy barážové výkony brankáře Brízgaly. "Chytal výborně. Dostal dva góly za čtyři zápasy, jeden byl nohou a druhý v přesilovce. Vychytal všechny čtyři zápasy."

Závěrečná rozlučka fanoušků s hráči:

Zdroj: Ondřej Jícha

Berani poprvé v baráži zachytili začátek zápasu, v první minutě navíc mohli jít do vedení, důrazný Sedlák však puk za Brízgalu nedostal. Zaskočené Kladno se probralo po několika minutách, největší šanci měl Pytlík.

Filip: Rádi bychom sérii v pátek ukončili, Zlín se ale ještě bude chtít ukázat

Do další solidní příležitosti se dostali domácí, vypadnutý puk z rukou Brízgaly ovšem nedokázali dopravit do branky. Individuální akce Indráka na druhé straně skončila nad svatyní Hufa. Hosté postupně začínali přebírat otěže zápasu, vždy ale selhali na pozorném brankáři domácích, včetně hvězdného Jágra. Rychlou akci ševců ke konci dějství poté střelou nad zakončil Mrázek.

Kladenští fanoušci vyhlíží konec baráže:

Zdroj: Ondřej Jícha

Co nevyšlo v první třetině domácím, to se zkraje druhé vydařilo hostům, po důrazu na brankovišti skóroval Indrák. Kladno mělo na holi navýšení skóre v přesilové hře, za Hufem se ozvala tyč. Ve hře čtyř proti čtyřem mohl srovnat Lang, vytáhl se Brízgala. Tvrdou ránou od modré se později prezentoval Zbořil. Gól ne a ne tam spadnout.

Domácí se na začátku třetího dějství hnali do zajímavého přečíslení dva na jednoho, Kratochvílovi ale v útočné třetině nesedl kotouč. Na druhé straně dvě šance zahodil Plekanec. Šance se přelévaly z jednoho konce na druhý, neuspěli Sedlák nebo Filip. Domácí borce dlouho nad vodou držel Huf, který dvě minuty před koncem třetího dějství odjel z branky. Zlínu to nepomohlo, do extraligy se neprobojoval. Zahrají si ji i nadále Středočeši…

S Kladnem se rozloučil Adam Kubík, který míří do Českých Budějovic:

Zdroj: Ondřej Jícha

Baráž o extraligu, 4. zápas

PSG Berani Zlín – Rytíři Kladno 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)

Branky a nahrávky: 22. Indrák (Ticháček). Střely na branku: 16:36. Vyloučení: 4:2. Bez využití. Rozhodčí: Hejduk, Šindel – Hynek, Šimánek. Diváci: 7000.

Zlín: Huf (Kořének) – Husa, Gazda (A), Novotný, Zbořil, Riedl, Suhrada, Talafa – Kratochvíl, Kindl, Sedlák – Lang, Sedláček, Mrázek – Heš, Hejcman, Pospíšil (A) – Frömel, Sadovikov, Köhler (C).

Kladno: Brízgala (Bow) – Babka, Cibulskis, Veber, Slováček, Ticháček, Sotnieks – Kubík, Plekanec (C), Jágr – M. Procházka, Klepiš, Indrák – Michnáč, Filip, Zikmund (A) – Beran, Pytlík, Bláha – Brodecki.