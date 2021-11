Moderní ledový svatostánek se nachází jen kousek od stanice metra Skalka a příchozí zaujme už na dálku svou fasádou. Stadion od silnice odděluje betonová zeď s velkým nápisem ICERINK. Samotnou budovu pak zdobí bílé hliníkové kazety, jejichž tvar připomíná podobu ledu pod mikroskopem. Architektonicky zajímavě řešený stadion uspěl i v soutěži Stavba roku 2018.

Sportovní reportér Filip Ardon odstartoval nový seriál, ve kterém Deník postupně představí pražské a středočeské zimní stadiony. Mezi nimi se skrývají nejen ty nejmodernější arény jako v případě prvního navštíveného Icerinku ve Strašnicích, ale také stánky ceněné především pro svou neopakovatelnou atmosféru. Už příště se můžete těšit na domov hokejistů druholigové Kobry Praha v Braníku.

Útroby sportoviště nabízí dvě ledové plochy, na které se vejde jen zhruba sedmdesát diváků. Není proto divu, že Icerink je určen převážně veřejnosti. „Máme tu celoroční veřejné bruslení i další akce jako Family on Ice nebo Rodina s hokejkou. Pro použití veřejnosti je v halách nainstalovaný i scoreboard, ozvučení a světla,“ přibližuje manažer stadionu Martin Holý.

Vedle klientů z řad veřejnosti je ale Icerink domovským stánkem i pro některé sportovní kluby. Krasobruslení tu trénuje Akademie Tomáše Vernera i Vysokoškolské sportovní centrum Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Své domácí zápasy zde hrají hokejisté TNP Praha a v rámci univerzitní ligy také Univerzity Karlovy.

„S Univerzitou Karlovou se snažíme navázat těsnější spolupráci, protože se nám moc líbí myšlenka univerzitní ligy a propojení vzdělání a sportu. Díky našemu novému hlavnímu partnerovi Sev.en Energy by se nám to mohlo povést dotáhnout,“ říká Holý, který se o chod stadionu stará od jeho otevření v lednu 2018.

Návštěvníci stadionu můžou pro svoje potřeby využít celkem devět šaten, které nenesou číslování jako v tradičních halách, ale jsou rozděleny podle barev. Svým moderním vzezřením přilákaly do Icerinku také filmaře. V modré kabině se natáčely například některé scény ze seriálu Lajna. Další prostory stadionu mohli lidé zase vidět v seriálu Dáma a král nebo v řadě reklamních spotů.

Kromě ledu je v horním patře haly také plně vybavená tělocvična, ve které je možné absolvovat kondiční přípravu. „Naše fitko není veřejně přístupné. Využívá ho Akademie Tomáše Vernera nebo osazenstvo našich letních příměstských táborů, které zde pořádáme,“ popisuje v moderně vybavené tělocvičně Holý.

Při výstavbě stadionu, která trvala jen asi osm měsíců, se myslelo na co největší energetickou úsporu i ohled k životnímu prostředí. K chlazení se tedy vůbec nevyužívá čpavek, ledové plochy obsluhují elektrické rolby a shrabaný led se opětovně využívá v procesu chlazení. „Vzhledem k tomu, že jsme v těsné blízkosti školy, tak bychom čpavek ani využívat nemohli,“ vysvětluje manažer stadionu.

Ten zároveň přiznává, že současná koronavirová pandemie se na provozu stadionu nepříjemně podepsala. Ve špičce jsou obě haly zaplněné, jinak ale funguje jen jedna plocha. Od 9 do 15 hodin zde v týdnu bývá nezřídka úplně prázdno. „Abychom se uživili, potřebovali bychom vytíženost kolem osmdesáti procent. Teď je to vážně extrém, za dobu covidu jsme v mínusu asi dvacet milionů, což musel pokrýt ze svého majitel,“ přiznává Holý. „Moc nám pomáhají také náš partneři Sev.en Energy a Škoda Auto. Jejich podpory si v této těžké době moc vážíme,“ dodává a zakončuje prohlídku v místním bistru.

Zde si může doprovod sportovců dát něco malého k jídlu, k pití a v pohodlí od stolečku koukat přes prosklenou stěnu na větší z ledových ploch. Modernější zázemí pro ledové sporty v Praze momentálně nenajde.

