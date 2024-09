Pardubice byly ostrou zkouškou pro začátek. Jak jste to viděli na ledě?

Počítali jsme s tím, že Pardubice budou silné a mají skvělý tým, takže jsme se na to připravili. Myslím, že na začátku jsme hráli docela dobře, že jsme na ně vlétli. Škoda, že jsme nevyužili šance, které tam byly. Naopak jim na začátku padlo všechno. Je to těžké, musíme na tom zapracovat.

Když mluvíte o šancích, máte na mysli i tu svou ve druhé třetině?

Ano, určitě. Měli jsme šance už v první třetině, a já měl šanci ve druhé, kdy jsem trefil tyč. Bohužel to tak dopadlo, mrzí mě to, ale aspoň tam něco bylo.

Na druhou stranu máte asistenci na gólu.

Mám asistenci, ale raději bych, kdybychom vyhráli. Jsem rád, že nám ta přesilovka vyšla a dali jsme z ní gól, ale stále to nebylo úplně ideální. Musíme na tom zapracovat, říct si, co a jak.

Vaše lajna byla z Kladna nejlepší. Souhlasíte?

Myslím si, že to nebyl špatný zápas. Škoda, že když oni měli šanci, vždycky z ní dali gól. Jinak naše lajna si docela vytvořila možnosti a hrála dobře i u nich. Myslím, že do budoucna to může fungovat a doufám, že to bude jen lepší a lepší.

Jak takovou prohru hodit za hlavu, aby vás to nepoznamenalo do dalších zápasů?

Těžko říct, musíme to probrat. Je to první zápas, celá sezona je před námi, takže bych z toho nedělal žádnou tragédii. Prostě zamakáme a bude to lepší.

Myslíte, že se projevilo to, že Pardubice na rozdíl od vás už mají čtyři ostré zápasy za sebou?

Je to možné. Ale celkově se ví, že Pardubice mají silný tým a budou útočit na nejvyšší příčky. Je to těžké, mají super tým. Určitě i Červenka tam udělal velký rozdíl, takže jim to sedlo. My musíme makat dál.

Jaromír Jágr absolvoval celou přípravu. Jak se hraje s ním v letošní verzi proti té loňské?

Makal celé léto a pořád má geniální hokejové myšlení. Je stále jedním z nejlepších, co kdy hráli hokej. Je vidět, že když má puk, je stále geniální. Samozřejmě, už mu možná trochu chybí rychlost, ale od toho jsme tam my, abychom mu pomohli. Snažíme si navzájem pomáhat a věřím, že to bude fungovat celou sezonu.

Vidíte nějaký rozdíl oproti jeho loňské verzi?

Myslím, že určitě ano. Byl dobrý i minulou sezonu, je geniální, ale letos na sobě hodně zapracoval, určitě zrychlil, a to je vidět. Doufáme, že mu bude sloužit zdraví a že se vyhne zraněním. Pokud bude hrát, určitě nám hodně pomůže.