Rytířům parádně vyšel úvod zápasu, zejména pak zatím až nečekaně produktivnímu obránci Tomáši Hanouskovi. Po roce v prvoligovém Prostějově mu zatím restart klape podle přání a tentokrát gólem od modré otevřel skóre a pak vysunul po křídle kapitána Smoleňáka. Ten se natlačil před mladého brankáře Postavu a poslal puk pod horní tyč – 2:0. Hanousek už má bilanci 1+4!!

Kladno nechtělo mít v hlavě vzájemný duel s Kometou v úplném závěru minulého roku, kdy přišlo o zraněné Brízgalu s Dotchinem a z velké části kvůli tomu upadlo do herní krize.

Tentokrát navázalo na aktivní hokej jaký předvedlo v pátek proti Spartě. Mělo další šance, ale Kometa oplácela a Brízgalu, jenž dostal po dvou zápasech přednost před Lukešem, zaměstnávala.

Ten však prokazoval, že kladenský celek má aktuálně dva výrazné brankáře, jisté, pohyblivé a tým se na ně spoléhá. Po zásluze byl vyhlášen hráčem zápasu.

Skvěle hrál také Jágr, dokonale rozdával přihrávky a Filipa dokonce vysunul do jasné tutovky, ale mladík nedal. Místo toho se Bláha ve čtvrté formaci nedržel jednoduché hry, jeho špatnou přihrávku na útočné modré čmajzl Konečný a vysunul do sóla Kollára – 2:1.

Kometa tak v polovině mače ožila, byla lepší, sahala po vyrovnání, ale Brízgala vychytal Zohornu i Marcinka. "Měli jsme dobrý vstup do utkání a rychle jsme vedli, což byl náš cíl. Bohužel za stavu 2:0 jsme mohli odskočit na 3:0, ale začali jsme hrát trošku jako profesoři, což bylo ve druhé třetině strašně znát. Kometa nás mačkala a otáčela nám hru, navíc dala po chybě gól," konstatoval asistent trenéra Kladna Petr Svoboda.

Rytíři se v posledním dějství vrátili k výrazné aktivitě, nechtěli náskok jenom bránit. Jedinou tutovku měl Flek, ale reprezentanta famózně vyčapal Brízgala.

To na druhé straně musel Postava čelit i 88 vteřin dlouhému oslabení tří proti pěti a dalším šancím Kladna.

Když už se Kometa chystala na power-play, okradl Pytlík čistě o puk Ďalogu a v nájezdu si dovolil puk prohodit mezi nohama a poslal ho za Postavu.

Stadion pak zabouřil ještě jednou, když Jarůšek (hrál třetí zápas v řadě proti bývalému zaměstnavateli) vysunul obětavě Smoleňáka a ten dovezl kotouč do opuštěné brněnské klece.

"Třetí třetinu už kluci odmakali. Čekali jsme, jak to Kometa otevře, byly z toho brejky a dali jsme nějaké góly. Je škoda, že jsme to nedokázali rozhodnout dřív a byly to nervy až do konce. Hlavně v přesilovce pět na tři, tu bychom měli proměnit a výsledek si pohlídat," dodal Petr Svoboda.

Kometa Brno: Jiří Horáček: Měli jsme velice špatný start do utkání, těžko začínat z 0:2. Potom jsme se do toho dostali, ve druhé třetiny jsme měli spoustu šancí, které jsme bohužel neproměnili. Hra ale dostala úplně jiný rozměr," mínil brněnský asistent Jiří Horáček.

Pochválil borce, kteří ve třetí části zvládli dlouhé oslabení tří proti pěti. "Ještě nám to dalo šanci něco s výsledkem udělat, bohužel jsme zase nebyli schopní nějakou šanci proměnit. Pak už jsme to otevřeli, dostali jsme další gól a potom finální gól v power-play. Odjíždíme bez bodů, program jde rychle za sebou, takže máme hned v pátek utkání a zase šanci nějaké body získat," dodal Horáček.

Rytíři Kladno – Kometa Brno 4:1 (2:0, 0:1, 2:0). Branky a nahrávky: 2. Hanousek (Pytlík), 6. Smoleňák (Hanousek, Nemčík), 59. Pytlík, 60. Smoleňák (Jarůšek, Šenkeřík) – 31. Kollár (Konečný). Rozhodčí: Sýkora, Květoň – Svoboda, Klouček. Vyloučení: 1:4, bez využití. Diváků: 2424.

Kladno: Brízgala – Ticháček, Mendel, Pietroniro, Šenkeřík, Nemčík, Hanousek, Jeřábek – Tralmaks, Hults, M. Procházka – Smoleňák, Melka, Jarůšek – Pytlík, Filip, Jágr – Straka, Bláha, Strnad – S. Redlich.

Brno: Postava – Bartejs, Ščotka, Beaudin, Holland, Gulaši, Ďaloga, Svoboda – H. Zohorna, Cingel, Flek – Pospíšil, Marcinko, Zbořil – Zaťovič, Kos, Říčka – Jedlička, Kollár, Konečný.