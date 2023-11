Hokejové Kladno v Hradci Králové sahalo minimálně po bodu, nakonec ale doplatilo na neproměňování šancí a prohrálo 1:2, i když v utkání vedlo po gólu Pytlíka. Rytíři tak padli už posedmé v řadě a před poslední Mladou Boleslaví, kterou vyzvou doma v neděli, mají k dobru už jen jeden bod. Plzeň a Olomouc se kladenským hokejistům naopak vzdálily.

Extraliga - 21. kolo: Mountfield HK - Rytíři Kladno. | Foto: Lubomír Douděra

Málokdy se stává, aby fanoušci na svém stadionu vyvolávali jméno hostujícího kapitána a vestoje mu tleskali. Páteční extraligový program byl ale výjimkou. Hradec Králové připravil krásné přivítání pro kladenského kapitána Radka Smoleňáka, který se do svého mateřského klubu vrátil letos právě z východočeského celku. Za šest sezon věrných služeb dostal šestatřicetiletý útočník vedle vřelého přivítání také hokejku a památeční dres.

Tematicky pak v zápasu jako první zahrozil právě kladenský útočník s číslem 70 na zádech. Zpoza brány našel ideálně Babku, jenže ten z bezprostřední blízkosti nepřekonal brankáře Jana Lukáše. To se podařilo až o chvilku později Jaromíru Pytlíkovi, který v pádu dotlačil puk za domácího gólmana.

Kladno, na jehož střídačku se po dvouzápasové absenci vrátil ostříhaný a oholený Jakub Voráček, chtělo víc a brzy se radovalo podruhé. Konkrétně po osmi sekundách po akci Tralmakse. Rozhodčí se však ještě poradili s videem a odhalili, že puk brankovou čáru vůbec nepřešel. Z přesilové hry pak po Klepišově hrubce vyrovnal Jordann Perret a místo vedení o dvě branky bylo vyrovnáno.

Další změna skóre přišla až po polovině utkání. Kladno se hnalo do útoku, na útočné modré čáře ale ztratilo puk a Jan Eberle rázem ujížděl sám na Landona Bowa, čehož s přehledem využil.

Rytíři ve třetí části ještě bojovali o vyrovnání, vše ovšem ztroskotalo na jejich střeleckém trápení. Největší možnosti měl Sideroff, ten ale v první šanci minul bránu a podruhé v tutové možnosti trefil jen domácího brankáře. Risk bez gólmana pak ještě Hradec málem potrestal, nakonec se však hosté ubránili.

I tak ale na žádné body nedosáhli a před poslední Mladou Boleslaví mají k dobru už jen bod. Zároveň ale také odehráli o dva zápasy méně než bruslaři, které v neděli vyzvou ve středočeském derby na svém ledě.

„Měli jsme dobrý pohyb v průběhu celého zápasu. Dostali jsme se do vedení, chvíli jsme mysleli, že i do dvoubrankového. Zápas se zlomil ve druhé třetině, kdy jsme měli deset minut velký tlak a vytvořili jsme si tři velké šance, které jsme nedali. Na rozhodující gól máme druhou nahrávku při otočení hry. Ve třetí třetině jsme se snažili jít do brány a do střel, ale nespadlo to tam. Z naší strany to ale nebyl vůbec špatný zápas, rozhodly naše neproměněné šance ve druhé třetině,“ hodnotil kladenský trenér Otakar Vejvoda.

„S Kladnem jsou to velmi těžké zápasy. Pohyb soupeře nám dělal obrovské problémy, druhý gól, který nebyl uznaný, nám dost pomohl, protože dvougólové manko by se velmi těžko otáčelo s tím, jak na nás soupeř nastoupil. Využili jsme přesilovou hru, což nám pomohlo, abychom se dostali do zápasu. Soupeř byl ale nepříjemný až do konce, velmi dobře nás napadal, roztahoval hru a měnil rytmus, což nám dělalo problémy. Hlavně jsme se nedokázali udržet v útočném pásmu delší dobu na puku. Na tom musíme do dalšího zápasu zapracovat,“ doplnil asistent domácího kouče Petr Frühauf, který se nechtěl vyjadřovat k absenci klubové gólmanské jedničky Patrika Bartošáka.