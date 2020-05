Proč jste vlastně skončil v Prostějově, když jste měl tak skvělá čísla a dokonce dělal v týmu kapitána?

Měl jsem tam smlouvu ještě na jednu sezonu a myslím, že kdyby nepřišla ta nešťastná věc s koronavirem, asi bych tam kontrakt dokončil. Takhle se však majitel rozhodl, že některým hráčům s nejvyššími smlouvami vypoví smlouvy, aby stabilizoval klub. Co se ke mně dostalo, chtějí se Jestřábi posunout jiným směrem a já to respektuji.

A zamrzelo to?

To ano. Když někde podepíšete smlouvu, tak ji chcete dotáhnout tak, jak je napsána. Ale beru to. Kdyby nepřišla pandemie, podle mne bych pokračoval.

Na vině byly asi hlavně výkony týmu, který měl v sestavě dost zajímavých jmen, ale nepovedlo se uhrát ani finálovou skupinu. Proč?

Sezona se opravdu nevyvíjela dobře. Nicméně já měl během ní sezení s majitelem i sportovním manažerem a bavili jsme o dalším roce. Jenže pak skončila předčasně sezona a pět dnů poté jsem dostal výpověď.

Jak se pak dostalo do hry Kladno?

Nemám agenta, takže jsem obvolal nějaké kluby, s nimiž jsem byl dříve v kontaktu. Některé se ozvaly a já se rozhodl pro Kladno, ze sportovního hlediska to pro mne bude nejlepší cesta. Jednání bylo rychlé a jsem spokojen, že jsem tady.

Rytíře jste měl posílit už v roce 2018, proč se to tehdy nepovedlo? Nabídka Prostějova byla lepší?

Tehdy se mi (manažer) David Čermák skutečně ozval, ale já už měl podepsáno v Prostějově.

A přišel jste tak o slavný postup Kladna do extraligy…

Musím přiznat, že jsem se pak koukal na Kladno v televizi a trošku mě to mrzelo. (úsměv)

Kladenský dres jste si přesto jednou vyzkoušel, v zimě 2016 jste měl být trumfem Rytířů do play off a baráže. Jenže po sedmi zápasech si vás Chomutov stáhl a Kladenští neskrývali hořkost. Jak jste to vnímal vy, protože rázem jste hrál za Piráty a došel s nimi do semifinále play off?

Bylo jasně dáno, že jdu Kladnu pomoci do rozhodující fáze sezony. V Chomutově ale trošičku nevěděli, jak je to v řádech, a že když po patnáctém únoru nastoupím za Kladno, tak za ně už nemohu. Na tom vše skončilo.

Ale pak jste vyřadili senzačně Mladou Boleslav a vy jste pod Vladimírem Růžičkou pravidelně hrál…

To ano, byla to tehdy událost pro celý chomutovský hokej.

Tentokrát na vás Kladno bude spoléhat celou sezonu a jako na jednoho z hlavních lídrů týmu. Počítáte s tou rolí?

Poslední tři roky od mého angažmá na Slavii takovou roli dostávám a já ji vlastně dostával i dřív, protože třeba v Kadani, i když mi bylo jednadvacet, tak na mne dost spoléhali. Čili tuhle roli mám rád a rád jsem vůdčí osobností. Chci s Kladnem jedině úspěch, chtěl jsem ho i v Prostějově. Loni jsme vypadli se Vsetínem až v sedmém zápase, letos to byl propadák. Ale jednou je dobře a jednou špatně, tak snad to v Kladně vyjde na dobrou sezonu.

Ještě není úplně jasné, jak to s českou extraligou bude dál, zda se uzavře, rozšíří, nebo zúží, prostě variant je dost. Jak tyhle věci vnímáte vy sám?

Nějaký názor na to mám, ale říkat ho veřejně se mi nechce. Já jsem v pozici hráče a tohle si musí rozhodnout svaz nebo majitelé klubů. Ať se uzavře nebo neuzavře, musím to jako hráč respektovat. Jediné, co by mě hodně štvalo, kdyby nám s Kladnem zamezili možnost postupu, ale tohle snad na stole ani neleží.

Marek Račuk



Narozen: 2. června 1992 v Teplicích.



Kluby: Litvínov (mládež), Chomutov, Kadaň, Znojmo, Prostějov, Slavia, Kladno.



Výška/váha: 193 cm/100 kg



Úspěchy: 104 zápasů v české extralize (všechny v Chomutově), postup s Chomutovem do extraligy (2015), titul mistra ČR juniorů s Chomutovem (2012).



Bilance v extralize: 143 zápasů, 22 bodů (8+14)



Bilance v EBEL lize: 18 zápasů, 4 body (1+3)



Bilance ve I. lize: 300 zápasů, 250 bodů (87+163)