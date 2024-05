Velký hokejový bojovník Radim Skuhrovec oslavil v sobotu 11. května padesáté narozeniny. Vzpomínají na něj i kladenští fanoušci, hlavně jako na velkého srdcaře.

Někdejší litvínovští trenéři zleva Radim Skuhrovec a Jiří Šlégr. | Foto: HC Verva Litvínov

Poprvé to Skuhrovec zkoušel v Kladně už v sezoně 1996/97. Tehdy se ale objevil jen v přípravě. Na ligový start si musel počkat až do 10. září 1999. Pro tehdy už pětadvacetiletého Skuhrovce, jehož si Kladno vyhlédlo v I. lize v Ústí nad Labem, to byl extraligový debut vůbec.

S Kladnem se rozloučil o čtyři sezony později, kdy s týmem v sezoně 2002/03 po roce v nižší soutěži pomáhal při postupu přes Havířov (v sérii dal tehdy vůbec první branku Kladna) zpátky do nejvyšší soutěže.

Za tu dobu odehrál 181 soutěžních zápasů, ve kterých zaznamenal 11 branek. V přátelácích přidal 64 startů a 5 gólů.

Později působil doma v Litvínově a velmi úspěšně a dlouho, celých devět sezon. Po kariéře se stal trenérem zejména mládežnických celků a zejména reprezentačních. Loni šéfoval juniorce Českých Budějovic.