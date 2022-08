Kladno se dvakrát do zápasu pokusilo vrátit, ale neúspěšně. Kubíkovo snížení rychle vynegoval Redlich, jenž pak dokonce v oslabení dával dokonce na 1:4. Když pak korigoval Procházka, po půl minutě Hladonik vrátil Energii klid. Loni tenhle borec dal Rytířům jednou i hattrick a věří si na ně.

Rytíři nakonec nepředstavili obránce Cibulskise, naopak hrál Ticháček a ukázal, že z MS si přivezl bezva formu. Pomohl i ofenzivě dvěma pěknými asistencemi.

Na druhé straně kromě Redlicha zaujal i druhý Kladeňák v dresu Varů Dan Kružík, byl rovněž velmi nebezpečný.

Kladenský Martin Procházka mínil, že Vary byly lepší v disciplíně a v proměňování šancí. "To nás stálo zápas. Z naší strany tam bylo moc chyb, ztrát puku na útočné modré čáře, vyloučení a neproměněnych šancí. To rozhodlo," ml jasno útočník, ale byl rád, že se Rytířům povedly dvě přesilovky. "Zaplaťpánbůh, že jsme v nich dali dva góly, což nám trochu zvedlo sebevědomí. Bavili jsme se, jak to hrát, vyzkoušeli jsme si to a padlo nám to tam, což je super. Mrzí ztráta na modré čáře, po které jsme dostali gol v přesilovce. To je ale hokej, stane se. Musíme se z toho poučit," dodal.

Pochválil také Adama Kubíka za pěknou přihrávku, kterou mu nabil na jeho gól. "Klobouk dolů, Adam mi to tam nahrál fantasticky. Střílel jsem instinktivně. Viděl jsem, že mi to jde na jedničku a že gólman je přesunutý na Addyho. Proto jsem chtěl vystřelit nahoru na vzdálenější tyč," komentoval Martin Procházka

A pochválil atmosféru na rakovnickém zimním stadionu. "Mám pocit, že v mládí jsem tady hrál, tenkrát s Roudnicí. To už je ale třeba dvacet let, možná víc. Fanoušci byli úžasní. Hned za střídačkou jsme měli buben, byli slyšet a hnali nás celých šedesát minut. Atmosféra byla fantastická," uzavřel Martin Procházka.

Rytíři Kladno – Energie Karlovy Vary 2:5 (0:2, 1:2, 1:1). Branky a nahrávky: 31. Kubík (Ticháček, Plekanec), 46. Procházka (Ticháček) – 3. Šlechta (Adámek, Krajčík), 20. Vondráček, 26. Redlich (Jiskra), 34. Redlich (Jiskra), 46. Hladonik (Bernad). Diváků: 1000.

Kladno: Bow - Dotchin, Slováček, Ticháček, Sotnieks, Kehar, Veber – Kubík, Plekanec, Filip - Michnáč, Zikmund, Melka – Procházka, Indrák, Beran – Bláha, Babka

Karlovy Vary: Hamalčík – Bernard, Kočí, Havlín, Tůma, Dorot, Krajčík, Anton – Beránek, Hladoník, Kofroň – Redlich, Jiskra, Kružík – Kohout, Baláž, Vondráček – Adámek, Botoš, Šlechta.

