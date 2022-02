Ta začala s nezvyklou prodlevou, protože první třetinu ukončili rozhodčí dříve. Důvodem byl zásah lékařů v hledišti po kolapsu jednoho z fanoušků.

Prostřední dějství vyšlo Kladnu. Bylo v něm aktivnější a otočilo vývoj dvěma góly. Faul a následné protesty přemotivovaného Claireuxe potrestal dokonalou tečí Hlava, jemuž od modré nabil Baránek. A po sérii šancí na obou stranách udeřil ještě kladenský Zikmund, který využil nejistého zákroku Kašíka a puk za něj dorazil.

Rozhodčí ještě pro klid duše prohlédli ještě video, ale gól uznali.

Poslední třetinu, na tu Rytíři asi rádi brzy zapomenou, Zlínu totiž doslova darovali výhru za tři body. Sami zahodili čtyři obrovské šance, když trefovali tyčky, břevna (Melka, Kubík) nebo pokazili sólo (Plekanec) či nájezd tří proti jednomu. Trest byl krutý. Okál dorazil deset minut před koncem snadno ránu Gazdy, kterou neudržel Bow a vrchol přišel v posledních vteřinách. Rozhodčí Pešina s Kikou hodně přísně vyloučili Zikmunda za chycení puku po buly, vzápětí i protestujícího Plekance a domácí zahráli signál naprosto dokonale – Gazda pět vteřin před koncem vystřelil tři body.

„První třetina nebyla z naší strany dobrá, ale ve druhé třetině jsme odehráli výborně čtyři oslabení a dali dvě branky. Rozhodl začátek třetí třetiny, kdy jsme měli tři čtyři dobré šance, které jsme neproměnili. Závěr byl takový, jaký byl a bohužel odjíždíme zklamaní," hlesl zklamaně asistent kouče Rytířů Jiří Burger a do hodnocení třeskuté situace z poslední minuty se pouštět nechtěl. "Musím si to prohlédnout na videu, zítra budu moudřejší," řekl.

Na domácí straně bylo samozřejmě spokojenost a naděje. "V první třetině to byl dobrý výkon, kluci byli natěšení, ale ve druhé jsme zahráli velmi špatně. Dolů jsme se dostali v přesilovkách. Máme je nejhorší v lize a protočilo se tam hodně hráčů. Dostaly nás dolů a Kladno bylo lepší. Mohlo i odskočit, ale Kaša nás podržel, dali jsme se trošku dohromady. A v závěru jsme měli i trošku štěstí, které jsme v sezoně mockrát neměli. Gazda to trefil výborně z jedničky, bylo to sehrané výborně,“ hodnotil trenér Zlína Luboš Jenáček, podle něhož je šance na záchranu jeho týmu možná, pokud přijde kolaps Kladna či Litvínova. „Ale šlo by to proti celé sezoně, nesměly by vůbec bodovat a my ano. Dokud ale šance je, prát se budeme."

PSG Berani Zlín – Rytíři Kladno 3:2 (1:0, 0:2, 2:0).

Branky a nahrávky: 6. Suhrada (Okál, Makarenko), 49. Okál (Gazda, Makarenko), 60. Gazda (Ferenc) – 23. Hlava (Beran, Kubík), 33. Zikmund (Babka). Rozhodčí: Pešina, Kika – Brejcha, Votrubec. Vyloučení: 4:8, navíc Plekanec (K) DKU. Využití: 1:1. Diváků: 1000.

Zlín: Kašík – M. Novotný, Gazda, Němec, Suhrada, Hamrlík, Ferenc – Honejsek, Claireaux, Mallet – Kubiš, R. Veselý, Zabusovs – Köhler, Hejcman, Karafiát – P. Sedláček, Makarenko, Okál.

Kladno: Bow – Dotchin, Baránek, K. Wood, Ticháček, Donaghey, Suchánek, Arzamascev – Hlava, Plekanec, Kubík – M. Beran, Filip, Indrák – Melka, Zikmund, Pytlík – Babka, Kuťák, Jágr.