Tenhle chlapík byl zjevení. Vždyť v 90. letech se obránci ještě hodně dělili. Na ty, co umí podpořit útok pěknou přihrávkou a střelou a na ty, co to brousí vzadu. Honza Kruliš v sobě spokojoval obě dovednosti.

On tu hru uměl. A zároveň uměl rozdat pořádnou pěstí.

Jeho rvačky s Ladislavem Lubinou nebo s Jiřím Šlégrem při podávání rukou po zápase, na ty budou fanoušci vzpomínat hodně dlouho.

Stejně tak na bomby od modré, nebo skvostné řešení přesilovkových nápadů.

Pro tohle všechno ho měli v Kladně rádi a jinde? Jinde na něj pískali jako na žádného jiného Kladeňáka. Nenáviděli ho a takový borec dodnes Kladýnku schází.

Jan Kruliš přišel do kladenského áčka na začátku 90. let, když se formovala nová famózní generace hráčů, jakými byli Patera, Procházka, Vejvoda, Kaberle, Gardoň a další. Byl u slavného postupu do semifinále v roce 1994 a nešťastného vypadnutí s Olomoucí.

Tehdy velká část opor zamířila do jiných klubů a žádaným zbožím byl také Kruliš. Odešel do Sparty, tam byl ale nešťastný. Holešovská grupa se ho po patnácti zápasech zbavila a Honza se vrátil. Zrovna ve chvíli, kdy kvůli stávce hrál v Kladně Jaromír Jágr. Sledovat je pohromadě, to byl zážitek.

Později odcházel zase, ale už do zahraničí: japonská Furukawa, rakouský Linec. Odsud se vrátil v roce 2004 na závěr sezony do Kladna, aby mu pomohl zpátky do extraligy. Tehdy v play off i baráži hrál fantasticky, byť už mu bylo pětatřicet.

A zářil nejen na ledě, patřil totiž k obojživelníkům a skvěle mu šlo také chytání ve fotbalové bráně. Třeba v Rozdělově v jeho slavné éře, kdy vládl krajské B třídě. Nebo na Novu a v Tuchlovicích. Kdyby se nevěnoval hokeji, mohl ve fotbale s přehledem dojít do mnohem vyšších soutěží.

Nakonec dal přednost hokeji, a že je to pro Kladno dobře, ukazují čísla. Za Kladno odehrál 14 sezon, celkem 799 utkání (125 gólů). V nejvyšší soutěži bylo zápasů 623 (91 gólů).

Není moc hráčů, kteří pro kladenský hokej udělali víc.

Takže Honzo, všechno nejlepší ke kulatinám.