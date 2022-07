„Mantinely s plochou by se měly začít dělat na začátku srpna. Spolu s nimi se budou dodělávat další věci okolo. Už v těchto dnech se malují stěny a zábradlí. Hrubé práce už jsou z velké části hotové,“ dodává.

Vše tak pomalu ale jistě směřuje k tomu, že další ročník už by měli Rytíři rozehrát na vlastním ledě a před zaplněnými kladenskými tribunami. A co víc. Kladno by mělo na první ploše ČEZ stadionu odehrát dokonce už i poslední domácí přípravný zápas. Právě ten bude pro lidi z vedení klubu hlavní zatěžkávací zkouškou nového zázemí.

„Pro všechny je priorita, aby se tam alespoň jeden přípravný zápas odehrál. Je potřeba, aby se stadion po organizační stránce zajel, abychom zjistili, že všechno funguje. Proto bychom tam měli odehrát už přípravný zápas 7. září proti Liberci,“ vysvětluje Jůdl.

Zatímco hráči si po tvrdé dřině v rámci suché přípravy užívají zasloužené volno, na stadionu se pracuje doslova v každém koutku. Vedle první plochy se totiž předělává i chlazení vedlejší haly. Právě na ní by měli Rytíři nastoupit k dalším přípravným zápasům před sezonou.

„Druhá plocha se otevře určitě dřív, někdy ve druhé polovině srpna. Je ale možné, že k přípravným zápasům využijeme ještě nějaký stadion v okolí. Ne proto, že by se to nestíhalo, ale spíš proto, že se nám ozvali fanoušci z okolních měst, kteří by byli rádi, kdybychom to odehráli u nich. Zatím ale není nic jisté, nechceme nic slibovat,“ uvádí mluvčí klubu s tím, že ve hře by měl být třeba zimák v Rakovníku.

Jak Jůdl prozrazuje, největší část rekonstrukce už je úspěšně hotová, a v těchto dnech se finišují zejména vnitřní prostory stadionu. Zásadní změnou bude vybudování nového patra, ve kterém budou umístěny prostory pro novináře i skyboxy pro klubové partnery.

„Intenzivně se dělá na tribuně sever, kde bude nové tiskové centrum, nová režie a nové lávky pro komentátory a kameramany. To je teď priorita, aby stadion splnil licenční podmínky,“ vysvětluje Jůdl.

„Pracuje se ale i mimo interiér stadionu. Pro fanoušky je zásadní třeba to, že pokladny budou nově v prostorách bývalé prodejny Husqvarna. Staré pokladny u silnice už fungovat nebudou. S těmito prostory ale máme do budoucna také plány,“ popisuje tiskový mluvčí. Podle jeho slov projde proměnou také fanshop, který bude na stejném místě jako doposud, ale bude modernější.

„Také všechny VIP prostory budou úplně nově vybavené. Bude tam nový koberec, nový nábytek i nově vymalováno. Dělá se na tom, aby to bylo co nejdříve hotové, ale je možné, že na začátku sezony nebudou všechny VIP prostory otevřené. Kapacitu, kterou máme partnerům dát, budeme moci poskytnout, jen ne všechny prostory budou plně k využití. Budou se postupně dodělávat,“ přiznává Jůdl, podle kterého by poslední práce ve vnitřních prostorech měly být dokončeny zhruba měsíc po startu sezony.

S nově opraveným zimákem se bude pojit pochopitelně také co největší prezentace klubu. Právě v těchto dnech proto vznikají grafické návrhy nejrůznějších polepů a plachet, které fanoušci na stadionu uvidí.

„Celý stadion bude úplně nově brandovaný. Připravujeme velkou plachtu s kladenskými klubovými legendami na kšilt nad vjezdem pro rolby. Zakryje to vzduchotechniku a zároveň to vytvoří nový prvek na stadionu, který tam dosud nebyl. Branding ale proběhne i v okolí zimáku,“ láká Jůdl, který se coby klubový srdcař na znovuotevření stadionu těší.

„Pro člověka, který to zná i v prostorech, kam se lidé nedostanou, je to ohromný rozdíl. Stadion prošel asi nejvýraznější změnou za svoji historii. Je tu navíc nadčasovost na dalších dvacet třicet let. Stadion bude mít moderní parametry, které dosud neměl. Fanoušci, partneři i další lidi uvidí, jaká změna proběhla,“ říká Jůdl.

„Měli jsme hlavně obrovské štěstí, že se s tím začalo. Plány na stadiony byly i v dalších městech, ale kvůli covidu a zdražování se ani nezačalo a bůhví, jestli se vůbec začne. Máme velkou kliku, že se to v téhle podobě udělalo. O rok později už by to kvůli zdražování možná ani nebylo možné,“ oceňuje za celý klub Jůdl.

Kladenští fanoušci se tak pomalu můžou začít těšit zpátky do známých ochozů svého domácího stadionu. Neznámou zatím zůstává, na jaké hráče se v dresu svého oblíbeného klubu můžou těšit. Rytíři zatím potvrdili jen pětici hráčů a o další novinky se chtějí podělit až na chystané tiskové konferenci, která by se měla uskutečnit během tohoto měsíce.

