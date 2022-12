Z aktivních hráčů je Bílkovi nejblíže Jakub Strnad, který sehrál 433 ligových utkání v dresu Rytířů. Momentálně ale hájí barvy Českých Budějovic, a tak nic nenasvědčuje tomu, že by měl vyhlášeného kanonýra dorovnat.

„Je to fakt hezké číslo, sám jsem se to dozvěděl teprve nedávno. Vážím si, že patřím mezi těch patnáct nejlepších a mohl jsem předvést nějaký výkon v dresu Rytířů na té nejvyšší úrovni. Je to fakt hezký pocit,“ rozplýval se po zápase Bílek.

Obrazem: Hokejová exhibice legend v Kladně: trefil se i Jágr

Ten ale rozhodně nesbíral starty jen tak pro nic za nic. Týmu byl vždy velmi platný hlavně jako nebezpečný střelec a celkem nasázel v kladenském dresu 123 gólů. V tomto ohledu je v historii klubu jednadvacátý.

„Je to pro mě srdcervoucí, ale člověk se musí smířit s tím, že už nastal čas. Už týmu nemám zas tak moc co dát a chtěl bych to už hrát jen pro pobavení. Sám se s tím musím vyrovnat, je to těžké. Člověk to dělal celý život, pětatřicet let a teď to najednou skončilo,“ uvedl ke svému konci bývalý hráč Karlových Varů, Litoměřic nebo pražské Slavie.

Největší jméno si ale Bílek udělal jednoznačně právě na Kladně. Zářil zejména během sezony 2015/16, kdy po boku Davida Stacha posbíral v první lize parádních sedmdesát bodů v 51 zápasech. Se 45 nastřílenými góly tehdy stanovil nový rekord soutěže a Rytíře dovedl k prvenství po základní části. Famózní jízdu zastavil až nečekaný čtvrtfinálový výbuch s Ústím nad Labem.

Jágr si užíval hvězdy na kladenském ledě. Za dva roky jich slíbil ještě víc

„Taková sezona vyjde jednou za život. Proto bych ji asi pasoval jako tu nejlepší. Krásné ale bylo taky to, když jsme to vraceli zpátky do extraligy,“ zavzpomínal Bílek.

Hokeji ale definitivně sbohem nedal. Pro zábavu a odreagování nastupuje ještě ve druhé lize za Řisuty, kterým dělá kapitána. A opět dokazuje, že to pořád v rukách má. Za 24 zápasů zapsal 35 kanadských bodů.

„Hraju to spíš proto, abych měl čistou hlavu, abych se vypotil a měl nějaký pohyb. Baví mě to, což je důležité. Jinak bych to nehrál. Jsem rád, že můžu nějakým způsobem kluky motivovat a posouvat dopředu. Za to, že v tomhle věku udělám body, jsem samozřejmě rád. Radši bych ale body vyměnil za body do tabulky. Ty jsou důležitější, mě už to nikam neposune,“ prohlásil jasně zkušený útočník.

Zajíc poprvé v kariéře litoval ostrého střetu. Nelibu doslova zalehl

Kladnu, kde strávil většinu své kariéry, už teď bude fandit jen jako divák. Krásná léta, která strávil v modrobílém, mu bude připomínat památeční zlatý dres, který dostal po nedělní exhibici.

„Stoprocentně ho dám někam do rámu, abych na něj mohl koukat. Hrozně rád na to vzpomínám. Během kariéry přišly těžké chvilky, ale převažují ty krásné chvilky. Bude viset někde, kde mi to bude pořád připomínat,“ prozradil hokejista, který už si zvyká na běžný život bez profesionálního sportu.

„Už jsem do toho vklouznul. Všechno jsem musel úplně překopat, protože už není tolik času. Do toho si jde člověk po práci zahrát za Řisuty. Čas strávený doma s rodinou už je hodně omezený. Bez peněz ale žít nemůžeme a člověk si musí na živobytí vydělávat. Je to tak úplně normální,“ zakončil Bílek.

Obrazem: My o sobě víme, ale ne na ledě, smáli se Patera s Vejvodou