Kladenský obránce Jiří Ticháček je kometou dosavadního průběhu extraligové sezony. Nebylo proto velkým překvapením, když na něho ukázal kouč Radim Rulík při sestavování nominace na první velkou reprezentační akci v sezoně, kterou bude ve druhé polovině týdne turnaj Karjala. Jak uvedl dvacetiletý hokejista v rozhovoru s novináři, pozvánka pro něho byla příjemným překvapením. Výrazné zlepšení přičítá tomu, že začal ještě o něco více trénovat.

Kladenští hokejisté sehráli další přípravný zápas s Kolínem. Jiří Ticháček | Foto: Roman Mareš

Ticháček má reprezentační zkušenosti z mládeže, ale v A-týmu dostává prostor poprvé. "Byl jsem hrozně rád, to je jasné. Během sezony jsem se na reprezentaci vůbec nijak nesoustředil, že bych tady mohl být, ale postupem času se mi docela dařilo a dostal jsem informaci z klubu, že bych asi měl na Karjalu jet. Pak mi volali z nároďáku, ať s tím počítám," popsal sokolovský rodák. Sešla se mu spoustu gratulací. "Bylo jich fakt dost; kamarádi, rodina… Je to super a užívám si to, tak uvidíme, jak to půjde další dny," dodal Ticháček.

Rulík, který ho dobře zná ze společného působení ve dvacítce, která na posledním šampionátu dosáhla na stříbro, ho chválil. Jak ale osmapadesátiletý zkušený kouč přiznal, ani on sám od něho neočekával až tak rychlý progres. Ticháček si v úvodních 16 zápasech sezony připsal 16 bodů za čtyři branky a 12 asistencí a je nejproduktivnějším bekem extraligy. Stejnou bilanci má i královéhradecký Jérémie Blain, ale odehrál o zápas více.

Jeho zlepšení však nepřišlo samo, je za ním pořádná dřina. "Nevím, v čem jsem se úplně nejvíc zlepšil, ale když to vezmu obecně, tak je to podle mého i tím, že jsem začal víc trénovat. Snažím se trénovat víc a správně, dát tomu prostě všechno," přiblížil Ticháček, jenž si v týmu Rytířů přidává s útočníkem Jaromírem Pytlíkem. "Každý den se odpoledne na zimáku sejdeme v posilovně a něco si tam odtrénujeme. Snažíme se každý den. Pomáhá mi to, cítím se na ledě líp. A když nám to fungovalo takhle dobře, nebyl důvod to měnit."

Tralmaks si vystřílel pozvánku do reprezentace: Je to pro mě velká věc, netají

V týmu Středočechů má navíc velkou roli a je mezi čtyřmi elitními beky. "Jsem za to samozřejmě moc rád. Trenéři mi dávají prostor, dostal jsem se i na přesilovky… Chci v tom ale i pokračovat, pořád je to jen začátek sezony. Hrozně pomohlo určitě i to, že jsme se zvedli s Kladnem a atakovali desáté místo, netrápili jsme se jen dole. Hrajeme vyrovnané zápasy a jsem rád, že to takhle jde," pochvaloval si Ticháček.

Do úspěšné skládačky na jeho strmém vzestupu zapadá i sedmadvacetiletý Američan Chris Martenet, obrovitý spoluhráč z obranné dvojice. "On je dobrý dozadu a já mám tak trošku volnost. Trenér mě podporuje v tom, abych se snažil tvořit hru, hodně bruslit, hrát celoplošný hokej. Myslím, že jsem se trochu zlepšil i ve hře dozadu. Cítím se celkově lépe a lépe. A teď jsem tady," uvedl Ticháček.

Ocenil také, jak klub zvedl po svém příchodu zkušený útočník Radek Smoleňák. "Hrozně nám pomohl, v kabině je znát, že tam je. Pořád nám něco říká, že nesmíme nikdy ztrácet víru a jít pořád za vítězstvím, k tomu hází ty svoje vtípky. Je vážně super, že ho tam máme," ocenil Ticháček.

Dobré vstupy, ale pak se to sesype, hlava jde dolů, štve rychlostřelce Kusého

Komplikací byl naopak rychlý konec kariéry dlouholetého kapitána Tomáše Plekance, jenž pověsil brusle na hřebík kvůli zdravotním problémům. Ale ihned po něm sáhl realizační tým reprezentace. Nechyběl tak ani dnes na srazu a tréninku v Praze. "Je to hezké. Když si s ním už nemůžeme bohužel zahrát, tak je rozhodně plus, že je tady v jiné roli. Alespoň tady někoho opravdu pořádně znám," smál se Ticháček. "Myslím, že jako trenér bude stejně dobrý, jak byl jako hráč."

Podobně mu pomohla otupit nervozitu také přítomnost kamaráda Adama Kubíka. Ten jako další nováček přijel sice z Českých Budějovic, ale ještě v minulém ročníku hájil kladenské barvy. "Byl jsem na ledě trošku nervózní tím, jak jsem tady byl poprvé, ale pak už to bylo lepší a lepší. Tak doufám, že to bude stejně probíhat i před zápasem. Nějaká nervozita bude, ale snad to bude v pohodě," věřil Ticháček.

A jaký očekává největší rozdíl na mezinárodní scéně v porovnání s extraligou? "Jsem na to sám zvědavý. Myslím, že to bude určitě rychlejší, hráči budou lepší a zkušenější, myslím, že to bude o další level výše než extraliga," řekl Ticháček.