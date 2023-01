Kladno, jehož trenéři zařadili do obrany posilu ze Slavie Klikorku a Zikmunda zkusili vytáhnout do první formace, se ještě zvedlo. Kubík naservíroval Jágrovi v přesilovce jeho druhý sezonní gól, ale kladenská defenziva si po chvíli zase připomněla Vánoce a dalším dárečkem obdarovala třetím gólem tentokrát Jiskru. "První třetina byla z naší strany laxní, to se nesmí opakovat. Nemůžeme si dovolit takhle vstoupit do důležitého zápasu," měl jasno útočník Miroslav Indrák.

Ve zbytku duelu tak Rytíři museli dotahovat, podobně jako v Budějovicích si vytvořili řadu šancí, ale proměnili jedinou, když v závěru druhé části proměnil právě Indrák bleskově přesilovku. Na brankáři Habalovi však ztroskotali v sólovém úniku Filip, pak několikrát Jágr, Dotchin zase trefil tyčku.

Nutno dodat, že také domácí měli řadu možností, jak náskok potvrdit. "Zlepšili jsme se a dotáhli jsme se na 2:3. Měli jsme hodně přesilovek. Za první třetinu jsme si ale vyhrát nezasloužili," říkal střelec druhé kladenské branky.

Atmosféra ve třetí části houstla, a devět minut před koncem po zákroku Havlína na Klikorku i v hledišti, kde se do sebe pustily oba tábory fanoušků. Po zmíněném faulu měli hosté ideální šanci zápas zlomit na svou stranu, protože Havlín dostal trest na pět minut, jenže Kubík ve velké šanci netrefil Beranovu přihrávku a po chvíli chyboval Procházka a Indrák musel faulovat Černocha. Ten nařízené trestné střílení bezpečně proměnil a byla to rána, která hosty definitivně zlomila.

"Vary nás ničím nezaskočily. Prohráli jsme si to sami už v první třetině," zopakoval hodně naštvaný Miroslav Indrák, jehož tým se po zápase opět na pár minut zavřel do kabiny a vyříkával si chyby, které opakuje pořád dokola.

„Zápas charakterizuje celou naši sezonu: jdeme do toho s nějakým plánem a v 11 vteřině vše vezme za své nesmyslnou chybou, kterou dáme soupeři šanci dát gól,“ zahájil svoje hodnocení jeden z koučů Kladna Pavel Skrbek.

Byl viditelně rozhozen tím, co jeho svěřenci v zápase „dokázali“ napáchat. „Aby všeho nebylo málo, po prvním gólu darujeme domácím další šanci, tu ještě nedá, ale za chvíli další a ještě nesmyslnější chybu potrestá. Pak se do zápasu vrátíme, jenže zase po sérii chyb inkasujeme. A když se znovu vrátíme a dostaneme od rozhodčího dárek v podobě pětiminutové přesilovky, zase chybujeme, aby to soupeř neměl tak těžké,“ hořekoval Skrbek a šel v kritice ještě dál. „Týmu chybí jakákoliv osobní obětavost, statečnost, nic jiného k tomu nemám.“

Jeho protějšek Vojtěch Šik naopak obětavost svého týmu chválil, bojovnost Energii přináší rozhodující body. Vždyť z přímých konkurentů neporazila v poslední době jen Kladno, ale i Litvínov a Budějovice. „Hodně nám pomohli diváci,“ uznal Šik.

Energie Karlovy Vary – Rytíři Kladno 4:2 (3:1, 0:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 1. Černoch, 9. Gríger (Havlín, Rachůnek), 16. Jiskra (Kohout), 53. Černoch – 13. Jágr (Kubík, Dotchin), 40. Indrák. Rozhodčí: Hribik, Úlehla – Gerát, Hynek. Vyloučení: 6:5, navíc Havlín (KV) na 5 min. + DKU. Využití: 0:2. Diváků: 5083.

Karlovy Vary: Habal – Huttula, Pulpán, Stříteský, Bartejs, Dlapa, Havlín, Rulík – Koblasa, Černoch, O. Beránek – Rachůnek, Gríger, Koffer – Juusola, Hladonik, Kofroň – Redlich, Jiskra, Kohout.

Kladno: Brízgala – Dotchin, Klikorka, Ticháček, Cibulskis, Babka, Slováček – Jágr, Plekanec, Zikmund – Kubík, Filip, Brodecki – Procházka, Indrák, Beran – Bláha, Pytlík, Melka – Michnáč.