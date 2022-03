OBRAZEM: Řisutská parta zdrtila Drtiče, do kraje se pakovat ještě nechtěla

Pád do krajské ligy už byl pro hokejisty Řisut ve středečním večeru prakticky realitou. Ve Slaném prohrávali s hodonínskými Drtiči po první třetině druhého duelu play-down 1:4 a to by jejich naději na záchranu stavělo do roviny teorie. Jenže pak se stal hokejový zázrak, parta kouče Jana Boháčka se neuvěřitelně zvedla a pětigólovou smrští ve druhé třetině naklonila zápas na svou stranu - nakonec triumfovala 8:4.

Řisuty (v modrém) porazily v play down II. ligy po velkém obratu Hodonín 8:4. | Foto: Foto: Roman Mareš

Pozice Řisut zatím není kdovíjaká, po první části play-down mají stejně jako zbylé celky Hodonína a Bíliny jednu výhru a jednu porážku. Co potřebují? Výhru doma s Bílinou a aspoň bod v Hodoníně. Nemusí být, ale to už dostáváme v počtech do přílišných podrobností, které budou určovat další dny a zápasy. Ve středu to každopádně vypadalo, že za sebou Hodonínští nemají vůbec dlouhou cestu z hranic se Slovenskem. Na první gól hostů ještě odpověděl Japonec Okegawa, jenže pak přišly slepené branky hostů a hráči Řisut po sobě nevěřícně koukali. Navíc pak nedali pár šancí a v poslední minutě inkasovali znovu na 1:4. Naštěstí ve druhé třetině je dostal do hry Formánek a pak vyrovnalo první z dvojčat Kučerových – Michal. Jágrův zápas pro Ukrajinu: NHL poslala 68 tisíc, vybralo se tři a půl milionu! O osudu Drtičů rozhodl v polovině zápasu Erik Hložánek. Narazil na mantinel Adama Zicha, vyfasoval pět minut a do konce utkání a Buldoci trestali jeho zákrok hned dvakrát trefami Rendly a Sýkory. Zejména Matyáš Rendla měl radost, v první části totiž hrubkou zavinil první branku a posadil Hodonín do sedla. Teď už v něm však seděli pevně domácí a otěže si vyrazit nenechali. Ještě do druhé pauzy napodobil dvojče Jakub Kučera a ve třetí části dokonce domácí vyhnali z klece brankáře Kořénka. Zlínská trojka nedávno zaujala výkonem v extralize na ledě Hradce Králové, kde pomáhal svým ševcům, ale ve Slaném zápas nedochytal. Domácím vylepšili skóre Janeček s Patykem a i to může nakonec hrát v play down svou roli. Nejlepší skóre má aktuálně Bílina - +2, za ní Řisuty 0 a Hodonín -2. V sobotu večer Řisuty hostí Bílinu od 18 hodin. HC Řisuty – Drtiči Hodonín 8:4 (1:4, 5:0, 2:0). Branky a nahrávky: 7. Okegawa (Janeček, M. Kučera), 23. Formánek (Patyk, Rendla), 29. M. Kučera (Janeček, Malovický), 33. Rendla (Řepka, Patyk), 34. Sýkora (Petráš, Zich), 39. J. Kučera (Petráš, Patyk), 56. Janeček (Řepka, Sýkora), 58. Patyk (Matula, Formánek) – 1. Komínek (Hložánek), 12. Hložánek (Komínek, Hefka), 12. Janás (Růžička, Romančík), 20. Miklík (Růžička, Hložánek). Řisuty: Pánek – Zich, Matula, J. Kučera, Řepka, Malovický – Rendla, Patyk, Formánek– Sýkora, Čermák, Petráš – M. Kučera, Janeček, Okegawa – Pokorný, Havlůj, Výrut. Hodonín: Kořének (56. Martinčík) – Mikulík, Pchalin, Hohl, Škápik, Miklík – Sedlák, Růžička, Handl, Janás, Hefka, Komínek, Marek, Hložánek, Romančík.