„Já bych nechválil speciálně nikoho, tohle bylo o celém týmu. Jestli jsem se za něj ve středu v Chebu (prohra 11:4) styděl, dnes jsem byl na kluky pyšný. Už jak to skvěle otočili ve druhé třetině a pak jak to v závěru umlátili, ubojovali, udrželi, urvali,“ děkoval Jan Boháček.

Soupeř podle něj měl v hlavách, že už ve Slaném prohrál v sezoně jednou zcela zbytečně, kdy byl lepší. „Někde jim to tam vzadu sedělo za krkem a nám to pomohlo. Snad se konečně odrazíme k lepším zítřkům, tahle výhra nám může pomoci,“ doufá trenér Řisut, který na poslední chvíli musel oželet jednoho z nejlepších útočníků Petráše. „Ráno volal, že má horečku, to je dnešní doba. Jedni se uzdravili, druzí padli. Asi se to stává všem mužstvům, ale zdá se mi, že nám nejvíc,“ kysele se pousmál jinak šťastný Jan Boháček.

HC Řisuty – IHC Králové Písek 5:4 (1:1, 3:3, 1:0).

Branky a nahrávky: 12. Řepka (Čermák, Malovický), 27. Řepka (Náprstek), 37. Sýkora (Zich, Okegawa), 37. Formánek (Malovický, Náprstek), 47. Malovický (Náprstek, Čermák) – 3. Januška (Novotný, Hrakholski), 22. Dudáček (Šuhaj, Novák), 24. Matějček (Novák, Šuhaj), 39. Čížek (Bednařík, Ludvík).

Řisuty: Stahl – Pika, Matula, Zich, J. Kučera, Řepka, Malovický – Patyk, Janeček, Rendla – Sýkora, Havlůj, Okegawa – Náprstek, Čermák, Formánek – Výrut.

Písek: Ludvík – Dosek, Hail, Dudáček, Tampier, Novák, Turek – Čížek, Bednařík, Hraholski, Novotný, Pouzar, Matějček, Januška, Volf, Sýbek, Šuhaj.

