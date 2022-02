S Chebem jste vedli už 4:0 po první třetině, jak to, že proti neoblíbenému soupeři šlo najednou vše tak hladce?

Neřekl bych, že Cheb byl neoblíbeným soupeřem. Už nich jsme sice prohrávali a jednou se nám to nepovedlo také doma, ale nebyli jsme vždycky kompletní. To nás limitovalo celou sezonu. Teď jsme byli komplet a bylo to znát. Pokud pojedeme v takové sestavě i do Písku, máme dobrou naději.

Vy jste ale zároveň potřebovali, aby první Tábor ve středu zdolal Písek. Stíhali jste sledovat vývoj na táborském stadionu, kde hosté málem dosáhli na bod?

Přiznám se, že jsme to sledovali, protože kdyby ten bod udělali, jedeme tam v sobotu na výlet. Nicméně já si říkal, že to není možné. Tábor je výkonnostně prostě jinde, zaslouženě tabulku vede, a i když to mají s Pískem jako derby, věřil jsem jim. Naštěstí to o gól zvládli.

S Pískem máte dobrou bilanci, třikrát jste vyhráli a jen dvakrát padli, z toho jednou v prodloužení. Jak odhadujete vaše sobotní šance?

Mně se proti nim hraje dobře a týmu také, ty tři výhry s nimi máme. Se sestavou, jaká hrála proti Chebu, to klidně můžeme zvládnout, a jestli nás Písek viděl hrát, myslím, že může mít i obavy. Na druhou stranu hrají doma, to je zase jejich velké plus.

Naději Řisuty udržely, baráži se mohou vyhnout v přímé bitvě v Písku

Sám jste naznačil, že se vám na Písek hraje dobře, ale vy bodujete skvěle celou sezonu, jen dvanáct hráčů je v pořadí kanadského bodování celé skupiny před vámi. Nepřistály vám během sezony na stole nabídky z jiných klubů?

Něco se objevilo, ale já se rozhodl zůstat. Jsem spíš takový, že když někde sezonu rozehraji, tak ji tam chci dokončit.

A jak to s vámi bude dál, máte ještě ambice hrát vrcholový hokej?

Už ne. Mám dobrou práci, k tomu si zahraji hokej na slušné úrovni. Jsem takhle spokojen.

Sledujete ještě Kladno, kde jste odehrál pár zápasů i za A tým a dokonce v Litvínově skóroval?

V Kladně bydlím s přítelkyní, takže samozřejmě sleduji. Informace jsem měl hlavně od našeho gólmana Davida Stahla, se kterým to občas probíráme. Kladeňáci měli v lednu dobré výsledky, a i když se baráži asi nevyhnou, poslední už nebudou. Snad se zachrání.

Znáte ještě vůbec někoho v týmu?

Kromě Stahlika ještě Adama Kubíka. Má už 19 gólů, to je skvělé. On si to zaslouží, je to bojovník. Je dobře, že po konci v Hradci se takhle chytil. Ukázalo se, že když chcete jít do jiného klubu, musíte tam opravdu vyniknout. A mít trochu štěstí.

Zpátky do Řisut, v případě sobotního neúspěchu vás čeká baráž a to asi nikdo nechce, že?

Nechce to klub, ani my, hráči. Vezměte si, že i když nejsme profíci, tak jsme od srpna neměli jedinou volnou sobotu. Když už nám dali volný los, tak ve středu. Tohle mi vadí a už z toho důvodu bych byl rád, abychom v sobotu vyhráli, protože jezdit dál na baráž do Bíliny a hlavně strašně daleko do Hodonína, to nechceme. Musíme to v Písku zvládnout tak, aby už pan Záleský (manažer Řisut) nemusel v pondělí objednávat další led (smích).

