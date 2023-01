Klatovy měly celé utkání ve skóre navrch, vedly i o dvě branky, ale závěr pokazily. Obránce Jakub Houfek dostal trest (57:40), který po sedmi vteřinách potrestal vyrovnáním Sýkora. Houfek se pak pustil do rozhodčích a ti mu nadělili další dvě minuty. Řisuty výhodu využily maximálně, Sýkora se opět nemýlil a završil večer snů. „Přitom do té doby nám přesilovky moc nešly,“ usmál se kouč Řisut Pavel Křepelka, jehož mužstvo ale nakonec proměnilo čtyři, což je skvělé číslo.

Byl to důležitý zápas nejen o pátou příčku v nadstavbové části, ale hlavně o další uskočení poslednímu Hronovu. Celek uzavírající tabulku totiž spadne do boje o záchranu. „Máme teď patnáctibodový náskok a pokud získáme ještě tři body, měli bychom mít už jistotu,“ ulevil si Křepelka, jehož tým čeká ještě deset utkání.

Klatovy, které ještě deset minut před koncem vedly 5:3, měly k dispozici i borce ze širšího kádru extraligové Plzně včetně nedávného juniorského reprezentanta Martina Langa. Domácí počítali hlavně ztráty. Produktivní Zdeněk Petráš je už už delší čas mimo a nezahraje si do konce sezony, zraněný je také trenérův syn Jonáš a ke všemu dostal jednozápasový trest další šikula Petr Janeček. „Naštěstí se uzdravil Petr Patyk, přesně v pravou chvíli, hodilo se to. A pomohl nám,“ pochválil oporu Pavel Křepelka.

Ten po dvaceti pěti letech u kladenské mládeže vzal v létě nabídku Řisut a zpočátku mu bylo úzko. Na podzim se týmu ze Slánska vůbec nevedlo a vypadalo to, že se bude opakovat minulá sezona, kdy tým neodvrátil sestup a zachránil se jen administrativní cestou. „Byla to katastrofa, nevedlo se nic. Vše se zlomilo k lepšímu pěti výhrami v řadě před Vánoci. Pak si ale kluci mysleli, že to zase půjde samo, že nemusí bránit, protože vždycky dají víc gólů než soupeř. Snad jsme to teď s Klatovy zase otočili správným směrem, i když jsme měli obrovskou dávku štěstí,“ přiznal kouč.

Týmu podle něj pomohly posily, třeba David Routa ještě loni hrál za Kladno a těžko říci, proč tam není dál, když mají Rytíři tak málo odchovanců. „U Davida je skvělé, že i když hrál výš, tak u nás chce být a je to na jeho výkonech znát,“ chválí mladíka Křepelka, jehož znají kladenští fanoušci i jako provozovatele bufetu na druhé ploše kladenského zimáku.

Ten ztratil slovo ještě za Vítězslava Bílka, největší personu mužstva Řisut. Ve středu sice neskóroval, ale nabral čtyři asistence! Celkově ve 33 zápasech nasbíral 48 kanadských bodů! „Hraje pořád skvěle, je vidět, jaké má obrovské zkušenosti. Jediná nevýhoda je, že ostatní občas až moc koukají, co udělá Víťa. Když za vezmou všichni, je to hned znát,“ dodal Pavel Křepelka.

HC Řisuty – SHC Klatovy 6:5 (0:2, 3:2, 3:1)

Branky a nahrávky: 22. Sýkora (Rendla, Pejchal), 29. Patyk (Bílek), 35. Janda (Routa), 51. Sýkora (Bílek), 58. Sýkora (Bílek, Patyk), 59. Sýkora (Patyk, Bílek) – 3. Houfek (Walter, Matoušek), 18. Walter (Kaiser, Ženíšek), 28. Čech (Houfek, Walter), 40. Kolář (Walter, Beránek), 44. Lang (Houfek, Ženíšek). Rozhodčí: Zeliska – Augusta, Tuháček. Vyloučení: 6:8. Využití: 4:3. Diváci: 54.

Řisuty: Pánek – Řepka, Zich, Janda, Potěchin, Malovický, Pokorný – Bílek, Patyk, Routa – Sýkora, Pejchal, Rendla – Chamrád, Výrut, Okegawa.