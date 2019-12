I další souboj prakticky o šest bodů hokejisté HC Řisuty ve 2. lize zvládli. Po Jablonci a Trutnovu si poradili také se silným Děčínem, který doma ve Slaném přehráli jasně 5:1. Zápas ale zdaleka tak jasný nebyl, k výhře nasměroval Buldoky hlavně výborný brankář Jiroušek.

DĚČÍNŠTÍ HOKEJISTÉ doma nebodovali, Řisuty vyhrály v Děčíně 6:4. | Foto: Miroslav Zdražil

Zápas se povedl také ofenzivnímu tahounovi Petru Patykovi, který dvě branky vstřelil a při jedné asistoval. Bylo to u té první Danovovy, která padla už ve 24. minutě a domácí nasměrovala k povedenému úvodu. Patyk totiž brzy zvýšil a Severočeši se vrátili do hry až pár vteřin před koncem úvodního dějství, kdy Fojt snížil. Jenže byl to poslední gól, který Jiroušek Děčínu povolil, zbytek šancí už bravurně pochytal.